Dichter Frühverkehr in Kärnten sorgt aktuell für Verzögerungen. In Klagenfurt, Villach-Land und auf der A2 Richtung Italien müssen Pendler stellenweise mit einigen Minuten Zeitverlust rechnen.

Auf den Straßen im südlichsten Bundesland herrscht aktuell dichter Frühverkehr, weshalb Berufspendler und Reisende auf dem Weg zur Arbeit oder zu Terminen stellenweise mit Zeitverlusten von einigen Minuten rechnen müssen.

In beiden Richtungen

In Klagenfurt stockt der Verkehr auf dem Südring in beiden Richtungen sowie in der Feldkirchner und der St. Veiter Straße stadteinwärts und im Bereich der Kreuzung mit der Rosentaler Straße, wie „Antenne Kärnten“ meldet.

Etwa fünf Minuten Zeitverlust

Auch auf der A2 in Fahrtrichtung Italien kommt es bei der Abfahrt Villach/Faaker See zu Verzögerungen, die rund fünf Minuten in Anspruch nehmen. Wer die Möglichkeit hat, sollte die genannten Bereiche nach Möglichkeit umfahren.