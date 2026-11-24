Die SPÖ Globasnitz hat Vizebürgermeister Sandro Turk zu ihrem Bürgermeisterkandidaten für die kommende Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 28. Februar bestimmt. Bei der Jahreshauptversammlung der Ortspartei erhielt der 31-Jährige ein einstimmiges Votum als neuer Ortsparteiobmann und Spitzenkandidat.

Versorgung und Infrastruktur sichern

Turk gehört dem Gemeinderat von Globasnitz seit 2019 an. Im Jahr 2023 folgte er als Vizebürgermeister auf Manfred Slanitz, nachdem dieser sich aus dem Amt zurückgezogen hatte. Bei der Wahl im Jahr 2027 kandidiert Turk nun zum ersten Mal für das Bürgermeisteramt in Globasnitz / Globasnica. „Globasnitz soll ein Ort bleiben, an dem man sicher lebt, gut versorgt ist und zusammenhält – in allen Ortschaften, Vereinen und in beiden Sprachen“, erklärt er udn ergänzt: „Ich will, dass die Versorgung und die Infrastruktur in der Gemeinde auch für die Zukunft gesichert sind, damit der Alltag für Jung und Alt unkompliziert und lebenswert bleibt.“

Versprechen ablehnen

Angesichts der angespannten Finanzlage lehnt Turk das Versprechen von Großprojekten ab und fordert stattdessen Transparenz über die finanziellen Grenzen. Die vorhandenen Mittel sollen laut dem Kandidaten vorrangig für die unmittelbaren Alltagsanliegen der Bevölkerung eingesetzt werden.