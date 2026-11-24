Die Kärntner Volksmusikgruppe „Die Schlossbichler“ trauert um ihren langjährigen Freund, Begleiter und Musikproduzenten Johann Bärnthaler, der verstorben ist.

Veröffentlicht am 24. November 2026, 08:08 / ©Montage: Canva / Bestattung Spittal an der Drau

Die Kärntner Volksmusikgruppe „Die Schlossbichler“ trauert um ihren langjährigen Wegbegleiter Johann Bärnthaler: Wie die Musiker aus Gmünd in den sozialen Medien mitteilten, ist Bärnthaler verstorben.

„Langjähriger Freund“

In einem Beitrag richtet sich die Formation mit persönlichen Worten an den Verstorbenen und würdigt dessen Rolle für die Band: „Als unser langjähriger Freund, Begleiter und Musikproduzent hast du uns so viel mitgegeben. Es waren unzählige schöne Momente, die wir gemeinsam erleben durften“, heißt es vonseiten der Schlossbichler. Zum Abschied ergänzen die Musiker: „Uns trifft es zutiefst, dass du nicht mehr unter uns bist. Moch‘s guat Hons!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 08:18 Uhr aktualisiert