In der Nacht auf Donnerstag soll ein Tief über Oberitalien für durchaus kräftigen Schneefall in Kärnten sorgen.

Die GeoSphere Austria prognostiziert für Donnerstagvormittag den ersten verbreiteten Schneefall der Saison in Kärnten, bevor das Tief weiterzieht.

Die GeoSphere Austria prognostiziert für Donnerstagvormittag den ersten verbreiteten Schneefall der Saison in Kärnten, bevor das Tief weiterzieht.

Kärnten startete bereits kalt und winterlich in die neue Woche. Während es am heutigen Dienstag noch strahlenden Sonnenschein gibt, soll sich die Wetterstimmung zur Wochenmitte ändern – wir berichteten ausführlich.

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Nur „ein paar Flocken“ am Mittwoch

Ab Mittwoch überwiegen von Beginn an die Wolken. Abgesehen von kurzen sonnigen Abschnitten am Vormittag bleibt die Sonne weitgehend verdeckt. Bereits ab Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze, mit einem flächendeckenden Schneefall sei aber noch nicht zu rechnen, schildert Andreas Mansberger, Meteorologe von der GeoSphere Austria, gegenüber 5 Minuten: „Es können ein paar Flocken vom Himmel fallen, grundsätzlich ist der Mittwoch aber weitgehend trocken.“

Am Donnerstag wird es „spannend“

„Spannend“ soll es dann in der Nacht auf Donnerstag werden: „Es sorgt ein Tief über Oberitalien für aufkommenden Schneefall in Kärnten“, ergänzt Mansberger. Recht verbreitet soll es dann am Donnerstagfrüh schneien, „mitunter auch kräftig“. Wie viel Schnee das genau sein soll? „Zwischen drei und zehn Zentimeter in den Tälern und auch im Klagenfurter Becken ist davon auszugehen, dass es winterlich wird“, setzt er im Gespräch mit der Redaktion fort.

©GeoSphere Austria Die Karte zeigt, wie intensiv es schneien soll.

Nur ein paar Stunden

Somit könnte es der erste verbreitete Schnee in dieser Saison werden, Unsicherheit herrscht aber noch über die Schneefallgrenze in Oberkärnten – hier kann durchaus auch Schneeregen dabei sein. In Summe soll es aber „in ganz Kärnten ein eher winterlicher Vormittag werden“, so Mansberger. Er ergänzt jedoch, dass es sich nur um ein paar Stunden handeln und der Niederschlag recht bald abklingen wird, bevor er in die Steiermark, nach Niederösterreich und ins Burgenland weiterzieht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 09:01 Uhr aktualisiert