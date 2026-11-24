In den frühen Morgenstunden heulten in Brückl die Sirenen: Die Feuerwehr rückte zu einem mutmaßlichen Fahrzeugbrand bei einer Tankstelle aus.

In den frühen Morgenstunden sorgte ein Sirenenalarm für einen Brandeinsatz in Brückl. Die Freiwillige Feuerwehr Brückl wurde wegen eines mutmaßlich beginnenden Fahrzeugbrandes zu einer Tankstelle gerufen.

Keine erhöhten Temperaturen

„Wie sich zum Glück herausstellte, handelte es sich um ein technisches Gebrechen am Fahrzeug, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam“, berichten die Einsatzkräfte. Nach der durchgeführten Erkundung vor Ort gaben die Helfer Entwarnung: Da weder erhöhte Temperaturen gemessen wurden noch eine sonstige Gefahr bestand, rückten die Florianis wieder in das Rüsthaus ein. Neben der Feuerwehr befand sich auch die Polizeiinspektion Brückl im Einsatz.