Schreckmoment bei Baggerarbeiten in Spittal an der Drau: Ein acht Tonnen schwerer Kettenbagger kippte am Dienstag um und stürzte von einem Erdhügel. Der Fahrer befand sich noch in der Kabine.

Ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau führte am Dienstag, dem 24. November 2026, Baggerarbeiten auf einem Parkplatz im Spittaler Stadtgebiet durch. Gegen 10.15 Uhr befand er sich mit dem acht Tonnen schweren Kettenbagger auf einem rund zwei Meter hohen Erdhügel. Doch dann geschah das Unglück: Als der Mann den Bagger seitlich versetzen wollte, kippte die Baumaschine um und stürzte vom Hügel, wie die Polizei informiert.

Bagger erleidet Totalschaden

Der 68-Jährige befand sich während des Absturzes in der Fahrerkabine. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Warum das Fahrzeug abstürzt, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht jedenfalls, dass am Bagger ein Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstand. „Andere Personen waren weder gefährdet, noch wurde jemand verletzt“, so die Polizei abschließend.