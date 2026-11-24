Beamte der Polizei Völkermarkt führten am Morgen des 24. November auf der B70 Packer Straße eine Schwerpunktkontrolle durch. Im Zuge dessen hielten sie auch zwei slowenische Lastwagen auf, die mit Rundholz beladen waren. Die Polizisten konnten bei der Kontrolle insgesamt 189 Mängel feststellen. Unter anderem war die Ladung nicht ausreichend gesichert, und die Fahrzeuge wiesen zahlreiche technische Mängel auf. Auch die Ruhezeiten hatten die beiden Lenker nicht eingehalten. Die beiden Lastwagen wurden noch vor Ort stillgelegt, und eine Anzeige ist die Folge