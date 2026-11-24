Im Kultursaal Gnesau stand bei der traditionellen „Erntehirschschau“ alles im Zeichen der Jagd und des gelebten Brauchtums. In unserer Bildgalerie gibt es die besten Fotos zum Durchklicken!

In unserer Bildergalerie findest du noch weitere Fotos zur Erntehirschschau in der Gnesau.

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Feierlich eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer Hubertusmesse, die von den Jagdhornbläsern Harnberg-Steuerberg musikalisch umrahmt wurde. Neben eindrucksvollen Einblicken in die heimische Jagd kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz: Bei Speis und Trank wurden Erfahrungen ausgetauscht, Kameradschaft gepflegt und kräftig „Waidmannsheil“ gewünscht! Hegeringleiter Rainer Walter und Stellvertreter Bretis Harald, Einsatzleiter S. Köstenberger, Bürgermeister Erich Stampfer, Zimmermann Herwig Zwatz, Holzexperte Günter Sonnleitner, Unternehmer Birgit und Robert Schurian, Steuerberater Andreas Breschan, Bezirksjägermeister Andreas Zitterer und Bierkenner Peter Tengg.

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