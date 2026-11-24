Mehr Gäste und mehr Übernachtungen: Der Kärntner Tourismus blickt auf eine erfolgreiche Sommersaison zurück. Nun sollen neue Attraktionen weitere Urlauber im Winter nach Kärnten locken.

Kärnten war heuer als Urlaubsziel gefragt. Wie aus den aktuellen Zahlen der Kärnten Werbung hervorgeht, wurden im Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober 2026 insgesamt rund 2,52 Millionen Gästeankünfte verzeichnet. Das entspricht einem Plus von 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Nächtigungen stieg um 3,1 Prozent auf knapp 9,76 Millionen. Die Zahlen zeigen allerdings auch, dass die Gäste im Schnitt kürzer in Kärnten blieben als im Vorjahr.

Auch im Oktober kamen mehr Urlauber nach Kärnten

Die positive Entwicklung setzte sich bis zum Ende der Sommersaison fort. Allein im Oktober wurden 158.535 Gästeankünfte (plus 2,6 Prozent) und 510.860 Nächtigungen (plus 2,2 Prozent) verzeichnet. Auch die Bilanz für die ersten zehn Monate des Jahres kann sich sehen lassen: Von Jänner bis Oktober kamen rund 3,21 Millionen Gäste nach Kärnten, die insgesamt rund 12,54 Millionen Nächtigungen verbuchten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Nächtigungsplus von 3,8 Prozent. „Besonders erfreulich ist, dass die Zuwächse nicht auf einzelne Monate beschränkt sind, sondern sich über das gesamte Sommerhalbjahr erstrecken“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Nun gelte es, diesen positiven Schwung in die Wintersaison mitzunehmen.

Neue Attraktionen in Kärntens Skigebieten

Für die bevorstehende Wintersaison 2026/27 warten einige Neuerungen auf die Urlauber. Dazu zählen etwa die Tressdorfer Almbahn am Nassfeld und die Kanzelbahn II auf der Gerlitzen Alpe. Speziell für Familien und Skianfänger gibt es am Nassfeld zudem die neue „Young Stars Area“ mit Förderbändern, Schneetunneln und Iglus. Auf der Turracher Höhe soll das neue „WinterWonderLand“ mit Schneerutschen und Iglus für Abwechslung sorgen. Auch mit dem Angebot „Skifahren lernen in 3 Tagen – garantiert!“ möchte man Anfänger und Wiedereinsteiger für den Wintersport begeistern.

3,7 Millionen Euro für Winterkampagne

Abseits der Skipisten setzt die Kärnten Werbung unter anderem auf Winterwanderungen, Adventmärkte und regionale Kulinarik. Um auch internationale Gäste für einen Winterurlaub in Kärnten zu gewinnen, läuft eine Werbekampagne in zwölf Märkten. Dafür steht ein Gesamtbudget von 3,7 Millionen Euro zur Verfügung.