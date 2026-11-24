Anzügliche Bemerkungen, unerwünschte Berührungen: Für viele Frauen gehören solche Erfahrungen zum Berufsleben. Die Arbeiterkammer Kärnten fordert nun wirksamere Schutzmaßnahmen und nimmt dabei die Arbeitgeber in die Pflicht.

Gewalt gegen Frauen endet nicht an der Haustür, sondern reicht bis an den Arbeitsplatz. Darauf macht die Arbeiterkammer (AK) Kärnten anlässlich der internationalen Kampagne „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ aufmerksam. Wie groß das Problem ist, zeigen Zahlen der Statistik Austria: Demnach haben 26,6 Prozent aller Frauen mit Erwerbserfahrung bereits sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Hochgerechnet sind das knapp 737.000 Frauen in Österreich.

Gewalt am Arbeitsplatz nimmt zu

Auch die Zahlen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zeigen eine deutliche Entwicklung. Während im Jahr 2021 österreichweit noch 1.060 Arbeitsunfälle durch Gewalt anerkannt wurden, waren es 2025 bereits 1.752 – ein Anstieg um rund 65 Prozent. Mit 1.056 Fällen waren Frauen deutlich häufiger betroffen als Männer (696 Fälle). Die tatsächliche Dimension des Problems dürfte laut AK jedoch wesentlich größer sein. „Die offizielle Statistik erfasst ausschließlich körperliche Gewalt mit Krankenstand. Psychische Gewalt, verbale Übergriffe, Mobbing oder sexuelle Belästigung scheinen darin kaum auf“, erklärt AK-Direktorin Susanne Kißlinger. Besonders gefährdet seien Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialbereich sowie Menschen in Berufen mit intensivem Kundenkontakt.

©AK Kärnten/Helge Bauer AK-Direktorin Susanne Kißlinger erklärt, dass das Problem größer ist als die offizielle Statistik vermuten lässt.

Nicht einmal jede zweite Frau erhält Unterstützung vom Chef

Wer sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz meldet, kann nicht immer mit Rückhalt rechnen. Laut Arbeitsklima Index der AK Oberösterreich erhalten lediglich 46 Prozent jener Frauen, die sexuelle Belästigung melden, Unterstützung durch ihre Vorgesetzten. Stattdessen würden Vorfälle mitunter heruntergespielt oder die Glaubwürdigkeit der Betroffenen infrage gestellt. Für manche Frauen hat das weitreichende berufliche Konsequenzen: Sie ziehen sich zurück, reduzieren ihre Arbeitszeit oder kündigen schließlich ihren Job. „Am Ende geht häufig die betroffene Person, während das Problem bestehen bleibt“, kritisiert Michaela Eigner-Pichler, Leiterin des Referats Beruf, Familie & Gleichstellung der AK Kärnten. Sie betont:

Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt. Abgesehen davon, dass sie gesetzlich verboten ist, verletzt sie die Würde von Menschen, verursacht gesundheitliche Belastungen und kann schwerwiegende berufliche Folgen haben.“

©AK Kärnten/Helge Bauer Michaela Eigner-Pichler findet klare Worte: „Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt.“

AK Kärnten fordert verpflichtende Schutzmaßnahmen

Die Arbeiterkammer Kärnten fordert deshalb verbindliche Präventionskonzepte gegen Gewalt und Belästigung in Betrieben. Dazu sollen unter anderem sichere und unabhängige Beschwerdestellen, regelmäßige Schulungen sowie eine gezielte Überprüfung psychischer Belastungsrisiken am Arbeitsplatz gehören. Auch bei unterlassenen Präventionsmaßnahmen soll es klare Konsequenzen geben. „Niemand darf am Arbeitsplatz Angst vor Übergriffen haben müssen. Prävention muss zur Selbstverständlichkeit werden und darf nicht vom guten Willen einzelner Arbeitgeber abhängen“, betont AK-Präsident Günther Goach.