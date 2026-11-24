Im kärnten.museum fand der erste Jugenddialog statt, bei dem sich junge Menschen mit Politikern der Landesregierung austauschten, um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Beim ersten Kärntner Jugenddialog bekamen rund hundert Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren die Möglichkeit, mit Vertretern der Landesregierung persönlich zu diskutieren. Die jungen Menschen nutzten die Gelegenheit, ihre Sorgen und Forderungen an die Spitze der Landespolitik heranzutragen.

Studie erfasste die Probleme der Jugend

Grundlage für das Gespräch war eine Jugendstudie der Arbeiterkammer Kärnten. Im Mittelpunkt dieser standen unter anderem politische Interessen, psychische Gesundheit, Bildung und Zukunft. Initiiert wurde die Aktion von Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ). Er stellte gleich am Beginn der Diskussionsrunde klar: „Ist es euch wichtig, dann ist es mir wichtig.“

©LPD Kärnten / Just Die Politiker schenkten den Forderungen Gehör.

Politiker hörten zu

In den Diskussionsrunden mit den Landeshauptmannstellvertretern Gaby Schaunig (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP), sowie den Landesräten Sebastian Schuschnig (ÖVP), Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger (beide SPÖ) zeigte sich rasch, wo den jungen Kärntnerinnen und Kärntnern der Schuh drückt. Finanzen, leistbares Wohnen und psychische Gesundheit standen ganz oben auf der Agenda.

©LPD Kärnten / Just Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber: „Wir alle arbeiten jeden Tag daran, die Lebensbedingungen in Kärnten weiter zu verbessern“

Wohnsituation soll in Zukunft verbessert werden

Gaby Schaunig verwies auf hohe Investitionen in die Bildung und die im Bundesländervergleich niedrigen Mieten im geförderten Wohnbau, räumte aber Handlungsbedarf bei Wohnraum für Junge und Studierende ein. Ab 2027 soll das geplante Wohnticket die Wohnungssuche spürbar erleichtern. Den Jugendlichen gab sie zudem einen persönlichen Rat mit auf den Weg: „Lasst euch nicht mundtot machen und sucht euch Verbündete.“

Das Tabu der Psyche brechen

Besonders großen Gesprächsbedarf gab es beim Thema psychische Gesundheit. Landesrätin Beate Prettner betonte die Notwendigkeit, das Thema weiter zu enttabuisieren und Hemmschwellen abzubauen. Sie verwies auf Anlaufstellen wie den Verein „Wohin“ oder „EqualiZ“ für junge Frauen sowie auf laufende Schul-Pilotprojekte, die auch Eltern stärker einbinden.

©LPD Kärnten / Just Landesrätin Beate Prettner sprach mit den Jugendlichen über mentale Gesundheit.

Politiker wollen Versprechen einlösen

Mit dem Ende der Veranstaltung im kärnten.museum soll der Austausch nicht abreißen. Innerhalb der nächsten sechs Wochen wird mit Beteiligung der Jugendlichen ein Endbericht erarbeitet. Darin sollen sowohl konkrete Prüfaufträge an die Fachabteilungen als auch verbindliche Zusagen der Politik festgehalten werden.