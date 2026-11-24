Der 25. November verläuft grau, die Wolken am Himmel halten sich hartnäckig, im Tagesverlauf kann es jedoch ein bisschen aufklaren. Regen und Schnee sind möglich.

Der Mittwoch beginnt stark bewölkt und in Oberkärnten sowie entlang der Karawanken mit unergiebigem Schneefall, stellenweise auch mit leichtem Regen, berichtet die GeoSphere Austria. Der geringfügige Niederschlag zieht sich im Tagesverlauf nochmals zurück auf die südlichsten Berge und die Wolken können sich vor allem in Unterkärnten etwas lichten. Die höchste Temperatur liegt bei etwa drei Grad.

So wird das Bergwetter

Auf den Bergen ist es trüb, und viele Gipfel stecken von Beginn an in Nebel. Bis gegen Mittag ist zeitweise leichter Schneefall möglich, in erster Linie in Oberkärnten und in den Karawanken. Am Nachmittag kann sich auf den Unterkärntner Bergen da und dort sporadisch die Sonne zeigen, meist bleiben die Wolken aber dicht. Dazu kommt in Hochlagen lebhafter Wind aus Südwest bis West auf.







