Ein 43-jähriger Rumäne hatte es am Dienstagabend (24. November) auf einen Zigarettenautomaten im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan abgesehen. Gegen 22.39 Uhr erwischten ihn Polizeibeamte dabei, wie er mit einem Hammer und einer Axt wiederholt kräftig auf den Automaten einschlug. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt, wie die Polizei schildert. Die Beamten konnten den stark alkoholisierten Mann von seinem Vorhaben abbringen und nahmen ihn noch vor Ort fest. Anschließend wurde der 43-Jährige zum Ausnüchtern und zur weiteren Klärung des Vorfalls auf die Polizeiinspektion St. Veit gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt Bericht erstattet.