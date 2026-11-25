Sein vertrautes Gesicht am Sportplatz, die gemeinsamen Stunden in der Kantine und die vielen kleinen Gesten, mit denen er seinen Mitmenschen eine Freude bereitete, werden den Mitgliedern des SC jobcreativ St. Stefan im Lavanttal fehlen. Am Sonntag, dem 22. November 2026, ist Norbert „Nortschi“ Zmug völlig unerwartet im 65. Lebensjahr verstorben. Mit einem bewegenden Nachruf in den sozialen Medien nimmt der Fußballverein nun Abschied von einem Menschen, der über die Jahre zu einem festen Bestandteil der Vereinsfamilie geworden war.

Nach der Pensionierung wurde der Fußballverein sein Leben

Beruflich war Zmug als Eisenbieger tätig. Nach seiner Pensionierung widmete er sich mit großer Leidenschaft dem Vereinsleben. Tag für Tag kümmerte er sich um die Kantine am Sportplatz, war zur Stelle, wenn jemand Hilfe brauchte, und hatte stets ein offenes Ohr für seine Mitmenschen. Mit seiner geselligen und hilfsbereiten Art sorgte er dafür, dass man sich am Sportplatz wohlfühlte. „Er war viel mehr als ein Helfer oder Vereinsmitglied – er war ein Teil unserer Vereinsfamilie, ein Stück Vereinsgeschichte und für viele von uns einfach nicht wegzudenken“, heißt es im Nachruf des SC St. Stefan.

Auch die kleinen Kicker hatten Nortschi ins Herz geschlossen

Ganz besonders ans Herz gewachsen war Nortschi auch den jüngsten Mitgliedern des Fußballvereins. Nach dem Training gehörte für die Nachwuchskicker ein Besuch bei ihm in der Kantine einfach dazu. Dort wartete nämlich immer eine kleine Süßigkeit auf sie. „Für die Kinder waren es vielleicht nur Süßigkeiten, für uns waren es unbezahlbare Momente, die zeigen, was für ein großes Herz Nortschi hatte“, erinnern sich die Vereinsmitglieder. Auch die gemeinsamen Trainingslager mit legendären „Pik Dame“-Turnieren, jeder Menge Schmäh und unzähligen lustigen Stunden werden den Mitgliedern noch lange in Erinnerung bleiben.

„Dass dein Platz in der Kantine leer bleibt …“

Dass Nortschi künftig nicht mehr am Sportplatz anzutreffen sein wird, können viele im Verein noch gar nicht richtig begreifen. „Wir können es noch gar nicht richtig begreifen, dass wir dich künftig nicht mehr am Sportplatz antreffen werden. Dass dein Platz in der Kantine leer bleibt und dein vertrautes Gesicht bei unseren Spielen und Veranstaltungen fehlen wird“, schreiben sie. „Du hast unserem Verein so viel gegeben. Deine Zeit, deine Hilfsbereitschaft, deine Herzlichkeit und vor allem deine Freundschaft. Dafür werden wir dir immer dankbar sein“, schreibt die Vereinsfamilie in ihrem emotionalen Abschiedsgruß. Und weiter: „Nortschi, du wirst uns unheimlich fehlen!“ In den gemeinsamen Erinnerungen, Geschichten und Herzen der Vereinsmitglieder werde er aber auch weiterhin ein Teil des SC St. Stefan bleiben.

Am Donnerstag wird Abschied genommen

Die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme besteht am Donnerstag, dem 26. November 2026, ab 9 Uhr in der Verabschiedungshalle der Bestattung Kos in Wolfsberg. Die Verabschiedungsmesse beginnt um 10.30 Uhr. Bereits am Mittwoch, dem 25. November, wird um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Stefan im Lavanttal gemeinsam für den Verstorbenen gebetet.