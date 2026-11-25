Ausgerechnet während einer Feuerlöscherschulung brach am Bundesgymnasium Tanzenberg am Dienstag tatsächlich ein Brand aus. Aus der Schulung wurde kurzerhand ein echter Einsatz.

Zu einem Brandmeldealarm wurden die Feuerwehren St. Veit an der Glan und Hörzendorf-Projern am Dienstag, dem 24. November 2026, gegen 13.23 Uhr ins Bundesgymnasium Tanzenberg gerufen. Wie es der Zufall wollte, befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits drei Mitglieder der Feuerwehr St. Veit vor Ort, da sie dort eine Feuerlöscherschulung durchführten. Gemeinsam mit dem Brandschutzbeauftragten der Schule gingen sie der Ursache des Alarms auf den Grund. Schnell stellte sich heraus, dass es im Müllraum tatsächlich einen Brand gab.

Für Schulung vorbereitete Feuerlöscher kamen zum Einsatz

Kurzerhand nahmen sie die vorbereiteten Feuerlöscher und schritten zur Tat: „Mit den Feuerlöschern, die für die Schulung vorbereitet waren, konnte der Brand vor Eintreffen der Tanklöschfahrzeuge der alarmierten Feuerwehren eingedämmt werden“, schildern die „Fire Veiter“. Die nachrückenden Einsatzkräfte löschten schließlich die verbliebenen Glutnester ab. Nach einer abschließenden Kontrolle mit Wärmebildkameras konnte der Einsatz gegen 14 Uhr beendet werden.