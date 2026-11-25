Ein Erbschaftsstreit am Bezirksgericht Ferlach sorgt für ungläubiges Staunen: Nur neun Tage nach ihrem Einzug ins Pflegeheim setzte eine 93-jährige Kärntnerin ihren Pfleger als Alleinerben ein.

Ein Pfleger soll bereits zum 2. Mal in Kärnten von Pflegeheimbewohnern etwas geerbt haben.

Ein Pfleger soll bereits zum 2. Mal in Kärnten von Pflegeheimbewohnern etwas geerbt haben.

Ihr einziger Sohn wollte das nicht hinnehmen und zog vor Gericht, wo am Montag ein brisantes Detail ans Licht kam. Es wirkt ein bisschen wie aus einem Film…

Bereits Geld ausgegeben

Der Sohn betont, dass seine Mutter diese Entscheidung niemals aus freien Stücken getroffen hätte, berichtet die KLZ. Laut Zeugenaussagen der Heimbelegschaft habe die Seniorin ihren Sohn regelrecht vergöttert, der sie zuvor lange zu Hause gepflegt und danach täglich besucht hatte. Der Anwalt des mittlerweile pensionierten Pflegers argumentierte hingegen, die Frau sei wegen der Heimunterbringung enttäuscht von ihrem Sohn gewesen. Zudem habe der Sohn die rund 34.000 Euro vom Pensionskonto der Mutter bereits größtenteils ausgegeben, Geld, das sein Mandant nun zurückfordert. Die Gegenseite hält fest, dass die Summe für Therapien, Nahrungsergänzung und die Wohnung der Seniorin verwendet wurde.

Identische Testamente auf karierten Zetteln

Im Gerichtssaal folgte schließlich die große Überraschung: Auf Nachfrage des gegnerischen Anwalts musste der Pfleger einräumen, bereits 2008 von einer anderen Heimbewohnerin als Alleinerbe eingesetzt worden zu sein. Als beide handschriftlichen Dokumente vorgelegt wurden, staunte selbst der Richter. Die Schriftstücke auf kariertem Papier wiesen nicht nur denselben Inhalt, sondern auch auffällig ähnliche Buchstaben auf.

Pfleger hat Hypnoseausbildung

Während Heimmitarbeiterinnen aussagten, die Schrift stamme zwar von der verstorbenen Ferlacherin, diese sei jedoch verwirrt gewesen und habe oft vorgesagte Texte kopiert, schloss der Richter nicht aus, dass beide Zettel von derselben Person stammen könnten. Auch eine Hypnose-Ausbildung des Pflegers kam zur Sprache, was dieser jedoch als irrelevant abtat, da er diese erst später absolviert habe. Ein medizinisches Gutachten soll nun klären, ob die 93-Jährige überhaupt noch testierfähig war. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 08:34 Uhr aktualisiert