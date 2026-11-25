Kärnten steht eine winterliche Nacht bevor. Regional rechnen die Meteorologen mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee in den Tälern. Auch Klagenfurt und Villach werden wohl weiß.

Zeit, die Schneeschaufeln aus dem Keller zu holen! Ein Tief über Oberitalien bringt wie berichtet in der Nacht auf Donnerstag teils intensive Schneefälle nach Kärnten. Wie Meteorologe Paul Rainer von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten nun erklärt, könnten in manchen Tälern sogar bis zu 30 Zentimeter Schnee zusammenkommen.

In der Nacht setzt kräftiger Schneefall ein

Während am heutigen Mittwoch, dem 25. November, lediglich in den Bergen im Süden Kärntens ein wenig Schnee erwartet wird, bleibt es andernorts noch weitgehend trocken. Das ändert sich allerdings in der kommenden Nacht. Von Süden her ziehen dichte Wolken auf, nach Mitternacht setzt schließlich Niederschlag ein. In den Karawanken könnte es bereits vor Mitternacht schneien. Stellenweise kann anfangs auch noch Regen dabei sein, darum gilt es, bei Fahrten in der Nacht besonders gut aufzupassen: Es könnte nämlich zu Glatteis kommen.

Sehr intensive Niederschläge erwartet

Im Laufe der Nacht soll der Niederschlag dann deutlich an Intensität gewinnen. „Ab 2, 3 Uhr in der zweiten Nachthälfte wird sehr starker Niederschlag einsetzen“, so der Experte. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze rasch ab. „Es dürfte in Kärnten dann überall schneien“, erklärt Rainer. Von Süden her breiten sich die vorübergehend sehr intensiven Niederschläge rasch auf das gesamte Bundesland aus.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Bis zu 30 Zentimeter Schnee in Kärntner Tälern

Mittlerweile werden regional anständige Schneemengen erwartet. Besonders viel Schnee könnte im Lesachtal und möglicherweise auch im oberen Gailtal zusammenkommen. „Da könnten es sogar 20 bis 30 Zentimeter sein“, so Rainer. Ansonsten rechnet der Meteorologe verbreitet mit fünf bis zehn, teilweise auch mit 15 Zentimetern Neuschnee.

So viel Schnee wird in Klagenfurt und Villach erwartet

Auch die urbanen Zentren Kärntens dürften sich am Donnerstag in einem weißen Kleid präsentieren. Sowohl in Klagenfurt als auch in Villach sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Im Rosental Richtung Süden könnte es etwas mehr werden, im unteren Gailtal werden bis zu 15 Zentimeter erwartet. Richtung Dobratsch könnten sogar 15 bis 20 Zentimeter zusammenkommen. Die geringsten Schneemengen werden im Osten und Nordosten Kärntens erwartet. Im Lavanttal dürften es etwa fünf bis maximal zehn Zentimeter werden.

Wie lange schneit es am Donnerstag?

Die intensiven Schneefälle sollen laut Rainer bis in den späten Donnerstagvormittag hinein anhalten. Danach lässt der Schneefall deutlich nach, ganz vorbei ist es damit aber noch nicht. Auch am Nachmittag können noch ein paar Flocken vom Himmel fallen. Dazu bleibt es winterlich kalt. In den Tälern sind Temperaturen von bis zu minus 2 Grad möglich. Eine nennenswerte Erwärmung im Tagesverlauf bleibt aus: Auch tagsüber bewegen sich die Temperaturen lediglich zwischen 0 und plus 1 Grad.