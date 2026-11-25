Pünktlich zum Start in die Wintersaison wurden die besten Hotels direkt an der Skipiste gekürt. Auch zwei Kärntner Familienbetriebe dürfen jubeln.

Das Fachportal pistenhotels.info hat im Rahmen eines Awards die besten Hotels mit direkter Lage an der Skipiste ausgezeichnet. Auch zwei Kärntner Hotels waren dabei.

Das Fachportal pistenhotels.info hat im Rahmen eines Awards die besten Hotels mit direkter Lage an der Skipiste ausgezeichnet. Auch zwei Kärntner Hotels waren dabei.

Raus aus dem Hotel, rein in die Skischuhe und ab auf die Piste – so stellen sich viele Wintersportler den perfekten Skiurlaub vor. Doch welche Hotels im Alpenraum überzeugen ihre Gäste besonders? Dieser Frage ist das Fachportal pistenhotels.info auch heuer wieder nachgegangen. Mehr als 900 Betriebe wurden für den „pistenhotels.info Award 2027“ unter die Lupe genommen, 50 davon erhielten schließlich eine Auszeichnung. Auch zwei Kärntner Hotels schafften es unter die Preisträger.

Kärntens bestes Pistenhotel steht am Nassfeld

Grund zur Freude gibt es bei Familie Waldner in Hermagor. Ihr Hotel Gartnerkofel sicherte sich nicht nur den Kärntner Landessieg, sondern musste sich im Gesamtranking lediglich drei Salzburger Hotels geschlagen geben. Das Vier-Sterne-Haus liegt auf 1.500 Metern Seehöhe direkt an der Skipiste im Skigebiet Nassfeld. Auch kulinarisch hat der Familienbetrieb einiges zu bieten: Seit Sommer 2025 verfügt das Hotel über ein Panoramarestaurant mit sieben individuell gestalteten Stuben, in dem Spezialitäten aus Kärnten, Italien und Slowenien serviert werden.

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Auch auf der Gerlitzen darf gejubelt werden

Das zweite ausgezeichnete Kärntner Hotel befindet sich auf der Gerlitzen Alpe. Das Mountain Resort Feuerberg in Bodensdorf, das von Familie Berger in vierter und fünfter Generation geführt wird, zählt erneut zu den 50 besten Pistenhotels im Alpenraum. Auf 1.769 Metern Seehöhe verbindet der Betrieb den Skiurlaub mit einem mehr als 5.000 Quadratmeter großen Wellness- und Badeangebot. Erst im Juni 2026 wurde dieses um einen weiteren Bereich am Almsee erweitert. Neu sind unter anderem ein Infinitypool direkt im See, zwei Ruheräume für Familien und eine Sauna.

Was macht ein gutes Pistenhotel aus?

Doch nicht allein die Lage direkt an der Skipiste ist für eine Auszeichnung ausschlaggebend. Auch die Ausstattung, die Serviceleistungen und Zusatzangebote wie Skiverleih, Skikurse oder geführte Skitouren fließen in die Bewertung ein. Besonderes Augenmerk legt die Redaktion des Fachportals auf die Zufriedenheit der Urlauber. Dafür werden auch Gästebewertungen auf Google, TripAdvisor und HolidayCheck ausgewertet.

Auch negative Bewertungen werden analysiert

„Bei der Analyse der Gästezufriedenheit nehmen wir auch die negativen Bewertungen der letzten fünf Jahre unter die Lupe. Dabei setzen wir die Anzahl der schlechten Bewertungen ins Verhältnis zur Zimmeranzahl. So lässt sich erkennen, welche Hotels ihre Gäste voll und ganz überzeugen können“, erklärt Christoph Reichl, Redaktionsleiter von pistenhotels.info. Ein eigens entwickeltes Verfahren soll zudem verhindern, dass gekaufte oder marketinggesteuerte Bewertungen das Ergebnis verfälschen.

Österreich hängt die Konkurrenz ab

Insgesamt dominieren österreichische Betriebe das Ranking: 43 der 50 ausgezeichneten Hotels befinden sich in Österreich, fünf in Südtirol und zwei in der Schweiz. Besonders stark schnitt Salzburg mit 23 prämierten Häusern ab, neun davon allein in Obertauern. Auch der Gesamtsieg ging heuer ins Salzburger Land – an das Hotel Alpenrose Zauchensee.