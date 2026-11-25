Ab heute stehen den Fahrgästen 70 zusätzliche Pkw-Stellplätze und damit insgesamt 231 Parkplätze zur Verfügung, eine Steigerung um 44 Prozent. ÖBB und Land Kärnten investierten gemeinsam rund 480.000 Euro in den Ausbau und tragen die Kosten jeweils zur Hälfte.

Drttgörßte Anlage in Kärnten

Die neuen Stellplätze wurden größtenteils im südlichen Bereich des bestehenden Park&Ride-Areals errichtet. Gleichzeitig wurde die E-Ladeinfrastruktur von zwei auf sechs Ladepunkte erweitert. Mit Abschluss der Arbeiten ist die für Park&Ride-Stellplätze nutzbare ÖBB-Grundstücksfläche am Bahnhof Kühnsdorf Klopeiner See vollständig ausgeschöpft. Die Anlage ist damit die drittgrößte in Kärnten.

©ÖBB/evmedia So sieht der fertige Parkplatz aus.

Einfacher Umstieg vom Auto auf die Bahn

Mit den 70 zusätzlichen Stellplätzen erweitern ÖBB und Land Kärnten das Park&Ride-Angebot am Bahnhof Kühnsdorf Klopeiner See deutlich und schaffen zusätzliche Kapazitäten für Pendler:innen und Reisende. Gerade für Pendler:innen aus dem ländlichen Raum ist eine gute Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel ein wichtiger Bestandteil einer attraktiven Reisekette. Der Ausbau in Kühnsdorf ergänzt damit die Verbesserungen im öffentlichen Verkehrsangebot der Region und stärkt den Bahnhof Kühnsdorf Klopeiner See weiter als zentralen Mobilitätsknoten in Südkärnten.

Statements

„Wir wissen, dass Park&Ride in Kühnsdorf für viele Pendler ein wichtiges Thema ist. Mit den 70 zusätzlichen Stellplätzen nutzen wir nun die auf ÖBB-Grund verfügbare Fläche vollständig für das Park&Ride-Angebot aus. Das ist eine konkrete Verbesserung für die Fahrgäste und zugleich ein wichtiger Beitrag für einen einfachen Umstieg auf die Bahn“, so Thomas Mayer, ÖBB Immobilienmanagement GmbH. Sebastian Schuschnig, Verkehrslandesrat des Landes Kärnten: „Die starke Nachfrage zeigt, wie wichtig der Bahnhof Kühnsdorf Klopeiner See für die Mobilität in der Region geworden ist. Dieser IC-Halt, für den ich mich lange eingesetzt habe, ist eine Erfolgsgeschichte. Jetzt geht es darum, gemeinsam die Voraussetzungen zu schaffen, dass ihn die Bevölkerung weiterhin so gut nützen kann. Dazu zählen die zusätzlichen Parkmöglichkeiten, die wir geschaffen haben, aber auch die Anbindungen an den Bahnhof. Deshalb haben wir uns parallel um Angebote für die erste und letzte Meile gekümmert und die Busverbindungen verbessert.“

Durch den großzügig angelegten Busbahnhof können Fahrgäste optimal von Bus auf Bahn am Bhf. Kühnsdorf Klopeiner See umsteigen. Darüber hinaus stehen 92 Stellplätze für einspurige Fahrzeuge zur Verfügung, davon 68 für Fahrräder.

18 zusätzliche Stellplätze in Paternion-Feistritz

Auch die Erweiterung der Park&Ride-Anlage am Bahnhof Paternion-Feistritz steht unmittelbar vor dem Abschluss. Dort wurden 18 zusätzliche Pkw-Stellplätze geschaffen. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 308.000 Euro und werden ebenfalls jeweils zur Hälfte von ÖBB und Land Kärnten getragen. Die zusätzlichen Stellplätze werden am 4. Dezember 2026 für den Verkehr freigegeben. Mit den Erweiterungen in Kühnsdorf Klopeiner See und Paternion-Feistritz entstehen damit insgesamt 88 zusätzliche Pkw-Stellplätze für Pendler:innen und Reisende. ÖBB und Land Kärnten schaffen so zusätzliche Kapazitäten und erleichtern den Umstieg vom Auto auf die Bahn.

Park&Ride als Teil einer vernetzten Mobilität

Die ÖBB verfolgen beim Ausbau der Park&Ride-Anlagen das Ziel, den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern und die Reisekette für Pendler:innen attraktiver und komfortabler zu gestalten. Gleichzeitig steht auch in ländlichen Regionen die gute Erreichbarkeit der Bahnhöfe mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie zu Fuß und mit dem Fahrrad im Fokus. In Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und dem Verkehrsverbund wurden die Anbindungen der Bahnhöfe in Kärnten in den vergangenen Jahren weiter verbessert. Der Großteil der Fahrgäste kommt zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem öffentlichen Verkehr zum Bahnhof. Auch in Zukunft wird es nicht möglich sein, dass für alle Autofahrer:innen zu Stoßzeiten in unmittelbarer Nähe ein Parkplatz zur Verfügung steht. In der Region Klopeiner See wurde bereits im Dezember 2023 ein Taktverkehr bei den Regionalbussen umgesetzt, der den Bahnhof Kühnsdorf Klopeiner See als wichtigen Verknüpfungspunkt stärkt. Seit September 2026 sorgen zudem zwei zusätzliche Kurse zwischen Völkermarkt und dem Bahnhof Kühnsdorf für eine verbesserte öffentliche Anbindung der Bezirkshauptstadt. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch Mikro-ÖV-Lösungen wie das Postbus Shuttle in den Regionen Völkermarkt und Klopeiner See.