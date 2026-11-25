Jetzt ist das Geheimnis um den dritten Konzertabend am Fuße der Burg Hochosterwitz gelüftet! Gleich mehrere heimische Musikgrößen werden sich im Juli 2027 in Kärnten die Bühne teilen.

Nach Simply Red und Unheilig steht nun der dritte Konzertabend der neuen Veranstaltungsreihe im Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz fest. Wie der Veranstalter Semtainment am Mittwoch bekannt gab, werden am Samstag, dem 24. Juli 2027, mit Pizzera & Jaus und folkshilfe gleich zwei Größen der österreichischen Musikszene gemeinsam auf der Bühne stehen.

Gleich mehrere heimische Musikgrößen auf der Bühne

Unter dem Motto „Tour ma uns zamm“ vereinen die beiden Formationen ihre musikalischen Stile zu einem gemeinsamen Konzertprogramm. Während Pizzera & Jaus für ihren Austropop mit pointierten Texten, Humor und großen Emotionen bekannt sind, steuert folkshilfe ihren unverwechselbaren Sound mit den charakteristischen Quetschn-Klängen bei. Mit LEMO und Marten stehen zudem zwei weitere heimische Musiker als Special Guests auf der Bühne. Eröffnet wird der Konzertabend von der Kärntner Künstlerin Julia Steen.

Konzertreihe auf Burg Hochosterwitz nimmt Gestalt an

Musikfans dürfen sich damit auf gleich drei hochkarätig besetzte Konzertabende in Folge freuen. Während am 23. Juli 2027 die britische Band Simply Red am Fuße der Burg Hochosterwitz auftritt, stehen am darauffolgenden Abend Pizzera & Jaus und folkshilfe auf der Bühne. Am 25. Juli folgt schließlich Unheilig. Weitere Konzertankündigungen sollen laut Semtainment in den kommenden Wochen folgen. Tickets gibt es ab 27. November zu kaufen.