Am Donnerstag schneit es in ganz Kärnten. Die Bergrettung Kärnten warnt nun aber vor Gefahren auf der Skipiste.

Die Bergrettung Kärnten appelliert zum Winterbeginn an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler.

Die Bergrettung Kärnten appelliert zum Winterbeginn an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler.

Die Kärntner Berge sind schon weiß angezuckert, die ersten Skigebiete haben den Weiterbetrieb gestartet. Am Donnerstag wird es auch kärntenweit schneien.

Appell an Wintersportler

Die Bergrettung Kärnten appelliert zum Winterbeginn an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler: Touren sorgfältig planen, die Fahrweise im Gelände und auf der Piste an Können und Verhältnisse anpassen sowie die Ausrüstung überprüfen. Abseits gesicherter Pisten sind zusätzlich Lawinenwissen, vollständige Notfallausrüstung und Übungen zur effizienten Kameradenrettung unverzichtbar.

Skitouren: Vorbereitung statt Improvisation Verhältnisse prüfen: Vor jeder Tour Lawinenbericht und Wetterprognose lesen. Ziel und Gelände an Bedingungen, Können und Kondition der Gruppe anpassen. Touren planen: In Ruhe die Touren planen und Risiken prüfen: Websites wie skitourenguru.com können helfen. Social-Media-Posts zu Touren anzuschauen oder zu lesen ist keine Tourenplanung, sondern bestenfalls Inspiration. Man muss bedenken, dass solche Postings zu höherer Frequenz auf diesen Touren führen. Touren immer sorgfältig für die Gruppe planen, dabei alle Faktoren berücksichtigen: gut durchgeplante Touren verlaufen wesentlich reibungsloser. Beim Lawinenbericht schauen viele nur auf die Gefahrenstufe, ohne sich Gedanken über die Lawinenprobleme zu machen oder gar den Text des Lawinenbericht zu lesen. Zeit nehmen! Risiko begrenzen: Steile Hänge besonders nach Schneefall und Wind kritisch beurteilen. Niemals allein ins freie Gelände aufbrechen Wissen auffrischen: Lawinen- und Skitourenkurse z.B. bei Ski- und Alpinschulen, den Kärntner Berg- und Skiführern oder den alpinen Vereinen besuchen und LVS-Suche, Sondieren und Schaufeln gemeinsam üben. Gute Ausrüstung alleine ersetzt weder Ausbildung noch verantwortungsvolle Entscheidungen. Regelmäßige Trainings bei Touren einbauen!

Der Kärntner Lawinenbericht

Ab 1. Dezember steht der tägliche Lawinenbericht wieder auf der Website des Lawinenwarndienstes Kärnten zur Verfügung und kann auch per Email abonniert werden. Die Veröffentlichung erfolgt wie gewohnt täglich um 17:00 Uhr und gilt bis zum Folgetag um 17:00 Uhr. Im Lawinenbericht erfolgt eine tägliche Einschätzung der Lawinengefahr für ganz Kärnten mit Informationen zur Gefahrenstufe, Lawinenprobleme, Gefahrenbeurteilung, Schneedeckenaufbau sowie Entwicklung der Lawinengefahr. Dieser bildet die Grundlage für jegliche Unternehmungen im winterlichen Gebirge. Florian Steiner, Berg- und Skiführer sowie Mitarbeiter des Lawinenwarndienstes Kärnten rät: „Die Informationen im Lawinenbericht bereits bei der Tourenplanung am Vorabend entsprechend berücksichtigen und keinesfalls auf das Mitführen von Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS-Gerät), Sonde und Schaufel vergessen!“

Lawinenunfall: Bei einer Verschüttung zählt rasche Hilfe – ohne unüberlegte Selbstgefährdung. Der Ablauf muss praktisch geübt sein: Überblick gewinnen: Ruhe bewahren, weitere Gefahren beurteilen, zuletzt gesehenen Punkt merken und Zahl der Vermissten klären. Eine Person koordiniert. Hilfe organisieren: Bei mehreren Helfenden setzt eine Person den Notruf ab, während die anderen suchen. Unfallort, Unfallart und Zahl der Betroffenen melden. Bei knappen Ressourcen oder fehlendem Netz hat die unmittelbare Kameradenrettung Vorrang. Systematisch suchen: Suchende schalten ihr LVS-Gerät auf Suchbetrieb. Den Lawinenkegel mit Augen, Ohren und LVS-Gerät nach dem erlernten Schema absuchen. Sondieren: Nach der Feinsuche die genaue Lage mit der Sonde bestimmen. Bei einem Treffer bleibt sie als Orientierung stecken. Ausschaufeln: Von unterhalb der Sonde koordiniert graben. Kopf und Atemwege rasch freilegen; in Körpernähe besonders vorsichtig arbeiten. Erste Hilfe: Bewusstsein und normale Atmung prüfen, nötige lebensrettende Maßnahmen nach der Erste-Hilfe-Ausbildung durchführen und der Leitstelle folgen. Vor Auskühlung schützen und bis zur Übergabe betreuen. Wichtig: Dieser Überblick ersetzt keinen Lawinen- und Erste-Hilfe-Kurs. Suche, Sondieren,

Zeit ist Leben:

Hannes Gütler, Landesleiter der Bergrettung Kärnten mahnt hierzu: „Bei Lawinenunfällen leben nach 10 Minuten noch 90 Prozent der Verschütteten, nach 30 Minuten sind es nur mehr 30 Prozent! Wenn die Kameradenrettung nicht effizient umgesetzt wird, dann hat die Bergrettung nur eine geringe Chance auf eine Lebendbergung: trotz Hubschrauberunterstützung, effizienten technischen Materialien und der Arbeit mit unseren bestens ausgebildeten Suchhunden kommen wir dann oft zu spät… das schnelle und richtige Handeln der Kameraden kann Leben retten!“

Die richtige Ausstattung Im freien, lawinengefährdeten Gelände: LVS-Gerät, Sonde und Schaufel für jede Person; Wichtig: gemeinsamer LVS-Check vor dem Start!

Für den Notfall: Erste-Hilfe-Set, Rettungsdecke, Biwaksack und aufgeladenes Mobiltelefon mitnehmen (Akku entlädt sich in der Kälte schneller)

Verhaltenstipps auf der Piste: Geschwindigkeit und Fahrweise an Sicht, Schnee, Verkehr und eigenes Können anpassen. Auf harten, vereisten oder schmalen Pisten besonders defensiv fahren. Auf harten Pisten und bei den hohen Geschwindigkeiten treten oft Verletzungen im Schwergrad von Motorradverletzungen auf. riskantes Überholen vermeiden und auf weniger Geübte Rücksicht nehmen. Nur dem eigenen Können entsprechende Abfahrten wählen. Kollisionen sind ein oft auftretender Unfallfaktor!

und auf weniger Geübte Rücksicht nehmen. Nur dem eigenen Können entsprechende Abfahrten wählen. Kollisionen sind ein oft auftretender Unfallfaktor! Pistenränder beachten: Steine, Felsen und andere Hindernisse außerhalb präparierter Flächen können bei Stürzen gefährlich werden.

Steine, Felsen und andere Hindernisse außerhalb präparierter Flächen können bei Stürzen gefährlich werden. Helm tragen und die Ausrüstung vor dem Saisonstart sowie regelmäßig auf Funktion prüfen.

tragen und die Ausrüstung vor dem Saisonstart sowie regelmäßig auf Funktion prüfen. Bei erlaubten Pistenskitouren hintereinander möglichst nahe am Pistenrand aufsteigen, niemals nebeneinander.

Und wer bezahlt für die Bergung?

Sowohl bei Bergungen auf der Piste als auch im freien Gelände werden die Bergungskosten von der Flugrettung sowie der Bergrettung verrechnet. Um unerwartete Kosten zu vermeiden, empfiehlt die Bergrettung unbedingt eine Bergekostenversicherung.

©Daniel Gollner | Die Bergrettung appelliert an Wintersportler… ©Daniel Gollner | …und gibt Tipps für einen sichereren Umgang mit Skitouren und Co. ©Daniel Gollner ©Daniel Gollner

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 11:05 Uhr aktualisiert