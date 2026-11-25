Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Flattach-Fragant am Dienstag, dem 24. November 2026, von der Polizei gerufen. Ein liegengebliebener Kastenwagen blockierte an einer unübersichtlichen Stelle die Bundesstraße und sorgte damit für eine gefährliche Situation. Die Aufgabe der Florianis bestand darin, die Gefahrenstelle abzusichern, auszuleuchten und das Fahrzeug möglichst rasch von der Fahrbahn zu schaffen.

Kurzerhand wurde der Palettenwagen zum „Spezialgerät“

Während die Einsatzkräfte mit ihrem Tankwagen für die nötige Beleuchtung sorgten, griffen sie bei der Bergung des Kastenwagens auf ein eher ungewöhnliches Hilfsmittel zurück. „Für die Bergung kam schließlich unser Spezialgerät zum Einsatz – naja, Spezialgerät ist vielleicht etwas übertrieben … unser Palettenwagen musste zeigen, was in ihm steckt!“, schildert die Feuerwehr mit einem Augenzwinkern. Mit etwas Geschick, Teamarbeit und einer ordentlichen Portion Improvisationstalent gelang es den Florianis schließlich, den Kastenwagen auf einen nahegelegenen Parkplatz zu befördern. Innerhalb kürzester Zeit war die Bundesstraße wieder frei.