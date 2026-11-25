Bei Holzarbeiten im Gemeindegebiet von Friesach in Kärnten kam es am Mittwochvormittag zu einem Arbeitsunfall. Ein 53-jähriger Forstarbeiter aus der Steiermark wurde dabei verletzt.

Ein 53-jähriger Forstarbeiter aus der Steiermark war am Mittwochvormittag, dem 25. November, im Gemeindegebiet von Friesach (Bezirk St. Veit) mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. Dazu befestigte er eine Kette an einem bereits gefällten Baumstamm, um diesen mithilfe einer ferngesteuerten Seilwinde einen Hang hinaufzuziehen, wie die Polizei schildert. Doch dann passierte das Unglück: Durch die entstandene Seilspannung schnellte der Baumstamm plötzlich gegen den Arbeiter. Der 53-Jährige wurde verletzt.

Arbeitskollege alarmierte die Rettungskräfte

Ein Arbeitskollege setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte Forstarbeiter von der Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht.