Von der Premiere direkt zum „Sport-Event des Jahres“: Der Wörthersee Marathon wurde mit dem österreichischen Sport Business Preis #VICTOR26 ausgezeichnet. Und auch in Klagenfurt gibt's Grund zum Jubeln.

Großer Erfolg für den Wörthersee Marathon: Nur knapp zwei Monate nach seiner Premiere wurde das Kärntner Laufevent am Dienstagabend, dem 24. November 2026, im Rahmen einer Gala in der Wirtschaftskammer Salzburg als „Sport-Event des Jahres“ ausgezeichnet. Insgesamt entschieden 26.859 Einzelabstimmungen über 19 Preisträger in sieben Kategorien. Der Wörthersee Marathon setzte sich in seiner Kategorie gegen den UEFA Super Cup 2026 in Salzburg durch, der auf dem zweiten Platz landete.

„Wir sind sehr stolz“

„Wir sind sehr stolz und teilen die Auszeichnung mit allen Läufer*innen, unserem Team und unseren Partnerinnen und Partnern, die eine großartige Premiere des Wörthersee Marathons ermöglicht haben“, freuen sich Mario Theissl und Kathrin Widu, die Geschäftsführer des Wörthersee Marathons. Bereits bei seiner Premiere am 27. September 2026 verzeichnete das Laufevent 8.500 Anmeldungen aus 36 Nationen. Rund 6.500 Laufbegeisterte gingen auf den unterschiedlichen Distanzen an den Start. Mit 2.916 Finishern über die volle Marathondistanz etablierte sich der Wörthersee Marathon auf Anhieb als zweitgrößter Marathon Österreichs.

©Petra Klinglmair / Sport Business Magazin Mario Theissl freut sich sehr über die Auszeichnung.

Auch Klagenfurt darf sich über Auszeichnung freuen

Grund zum Jubeln gibt es auch für die Kärntner Landeshauptstadt: Klagenfurt wurde zur „Sport-Tourismusregion des Jahres“ gekürt. Neben dem Wörthersee Marathon trugen auch etablierte Sportveranstaltungen wie der IRONMAN Austria, Kärnten Läuft und die United World Games zu diesem Erfolg bei. Mit 514.501 Nächtigungen verzeichnete die Tourismusdestination Klagenfurt im Jahr 2025 zudem einen neuen Rekord.

„Krönender Jahresabschluss“

Adi Kulterer, Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee, zeigt sich stolz: „Mit positivem Spirit und dem Mut für Neues schreibt der Tourismus in Klagenfurt 2026 eine Erfolgsgeschichte, die nun auch in Form des ›Victor‹ seinen krönenden Jahresabschluss findet.“ Und auch Helmuth Micheler, Geschäftsführer der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee, freut sich: „»Engagierte Tourismusbetriebe, innovative Sportveranstalter und gute Sportstätten und – vereine sowie ein starkes Tourismusmanagement sorgen für eine geballte Kraft und Vorwärtsbewegung von Klagenfurt in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten.“

©Petra Klinglmair/Sport Business Magazin Die Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee ist Sport-Tourismusregion des Jahres.

Bereits 1.200 Marathon-Anmeldungen für 2027

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für die zweite Auflage des Wörthersee Marathons am Sonntag, dem 26. September 2027. Schon jetzt haben sich 1.200 Läuferinnen und Läufer allein für die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern rund um den Wörthersee angemeldet. Die Anmeldung ist online möglich.

©Petra Klinglmair/Sport Business Magazin Der Wörthersee-Marathon wurde als Sport-Event des Jahres ausgezeichnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 13:29 Uhr aktualisiert