Nachdem die letzte Sitzung des Kärntner Untersuchungsausschusses zum Verkauf von Landesvermögen vor zwei Wochen bereits nach 45 Minuten unterbrochen werden musste, weil eine geladene Auskunftsperson nicht erschienen war, ging es am Mittwoch, dem 25. November 2026, mit den Befragungen weiter. Diesmal stellte sich auch der damalige Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft (LIG), Johann Polzer, den Fragen der Abgeordneten. Erneut stand der umstrittene Verkauf des ehemaligen Landesjugendheims Görtschach bei Ferlach im Mittelpunkt. Die Immobilie war 2015 um 1,3 Millionen Euro ohne öffentliches Bieterverfahren an die SPÖ-nahen Kinderfreunde Kärnten verkauft worden.

Ehemaliger LIG-Geschäftsführer hält Verkaufspreis für angemessen

Während die FPÖ vermutet, dass die Immobilie unter ihrem tatsächlichen Wert verkauft wurde, verteidigte Polzer laut ORF den damals erzielten Verkaufspreis. Bei dem ehemaligen Landesjugendheim habe es sich um eine schwer verwertbare Liegenschaft gehandelt, in die erhebliche Summen investiert werden hätten müssen. An weitere ernsthafte Kaufinteressenten könne er sich nicht erinnern. Auch in rechtlicher Hinsicht sei der Verkauf aus seiner Sicht korrekt abgewickelt worden.

Politische Einflussnahme auch unter früheren Regierungen?

Zur Sprache kam bei der Befragung erneut der Einfluss der Politik auf die Landesimmobiliengesellschaft. Laut ORF schilderte Polzer, dass seitens des politischen Eigentümers immer wieder Wünsche an die LIG herangetragen worden seien. Unter der früheren FPÖ/BZÖ-Regierung seien diese allerdings in einem deutlich schärferen Ton vorgebracht worden. U-Ausschuss-Obmann Erwin Angerer (FPÖ) hinterfragte unterdessen das im damaligen Kaufvertrag auf zehn Jahre begrenzte Rückkaufsrecht. Hintergrund ist, dass die Liegenschaft mittlerweile umgewidmet wurde und dort nun auch Wohnbau möglich ist. Polzer konnte dazu laut ORF keine näheren Angaben machen und verwies auf seinen damaligen technischen Zuständigkeitsbereich.

SPÖ: „Wir befinden uns mittlerweile in einer Kaskade an Wiederholungen“

Für SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller brachte auch die heutige Befragung keine wesentlichen neuen Erkenntnisse. „Wir befinden uns mittlerweile in einer Kaskade an Wiederholungen und es wird immer unklarer, wohin das Ganze eigentlich führen soll“, kritisiert er in einer Aussendung. Die SPÖ sieht sich durch Polzers Aussagen darin bestätigt, dass die Preisermittlung korrekt erfolgt sei. Burgstaller verweist insbesondere auf die damalige Nutzung des Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft und die damit einhergehende Sonderwidmung. Diese hätten die Möglichkeiten zur Verwertung der Immobilie erheblich eingeschränkt. Bei einem Verkauf an einen Immobilienentwickler hätte das Land möglicherweise andernorts eine Flüchtlingsunterkunft errichten oder anmieten müssen, argumentiert der SPÖ-Klubobmann. Zudem sei zwischen dem rechnerischen Sachwert einer Immobilie und dem tatsächlich am Markt erzielbaren Verkehrswert zu unterscheiden. Auch Polzer habe laut SPÖ bei seiner Befragung betont: „Ein Bieterverfahren hätte auch nicht mehr eingebracht.“

©g.gleiss SPÖ-Klubobmann Burgstaller erklärt: „Ein Bieterverfahren hätte auch nicht mehr gebracht.“

ÖVP: „Dieser Untersuchungsausschuss wird zunehmend zur Farce“

Ähnlich fällt das Resümee von ÖVP-Landtagsabgeordnetem Hannes Mak aus. Laut ihm habe der ehemalige LIG-Geschäftsführer bei der heutigen Befragung mehrfach verneint, dass dem Land durch die Verkäufe ein Schaden entstanden sei. Auch Mak bezweifelt, dass ein höherer Verkaufspreis für Görtschach erzielt werden hätte können. „Für mich ist klar: Man kann so viele Gutachten machen, wie man will – mehr gezahlt hätte für die Immobilien deswegen wohl niemand“, erklärt der Abgeordnete. Zum damaligen Zeitpunkt sei man froh gewesen, überhaupt einen Käufer für die Liegenschaft gefunden zu haben. Für Mak steht deshalb fest: „Dieser Untersuchungsausschuss wird zunehmend zur Farce.“

©Helge Bauer Hannes Mak findet klare Worte: „Dieser Untersuchungsausschuss wird zunehmend zur Farce.“

Team Kärnten sieht politische Verantwortung bei der SPÖ

Deutlich kritischer bewerten Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer und U-Ausschuss-Mitglied Gerhard Klocker die heutigen Aussagen. „Die Grundregeln bei der Veräußerung von Immobilien wurden beim Verkauf des Landesjugendheims Görtschach missachtet“, erklären die beiden in einer gemeinsamen Aussendung. Zwar sei ein Gutachten eingeholt worden, dieses habe jedoch laut Aussage der Auskunftsperson wenig bis gar keine Aussagekraft gehabt. Trotzdem sei die Immobilie unter dem Buchwert und ohne öffentliche Ausschreibung verkauft worden.

©Land Kärnten Gerhard Klocker erklärt: „Die Grundregeln bei Immobilienverkäufen wurden missachtet.“

Die politische Verantwortung dafür sehen Köfer und Klocker bei der SPÖ. Beide bislang befragten ehemaligen LIG-Geschäftsführer hätten von einer engen Abstimmung mit den Regierungsbüros sowie von politischen Wünschen berichtet. „Die Strategie der SPÖ im U-Ausschuss, den Verkauf mit allen Mitteln zu verteidigen und in dieser Form gutzuheißen, geht nicht auf“, so die beiden Team-Kärnten-Vertreter.

Warum der Verkauf von Görtschach seit Monaten für Diskussionen sorgt

Bereits im Juli 2025 hatte der Kärntner Landesrechnungshof bei der Prüfung mehrerer Verkäufe von Landesvermögen Mängel festgestellt. Für Diskussionen sorgt beim ehemaligen Landesjugendheim Görtschach insbesondere die deutliche Differenz zwischen zwei Gutachten: Während der Sachwert der Immobilie 2011 noch mit 3,8 Millionen Euro beziffert worden war, lag die Bewertung 2015 bei nur noch 1,2 Millionen Euro. Verkauft wurde die Liegenschaft schließlich um 1,3 Millionen Euro. Da kein öffentliches Bieterverfahren durchgeführt wurde, blieb aus Sicht des Rechnungshofs offen, ob ein höherer Verkaufspreis erzielt werden hätte können. Auf Antrag der FPÖ wurde im Juli 2026 schließlich ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Neben dem Verkauf des ehemaligen Landesjugendheims Görtschach wird darin auch die Veräußerung des früheren ÖGB-Feriendorfs am Ossiacher See untersucht. Dieses war 2019 um 4,7 Millionen Euro verkauft worden, die vereinbarten Millioneninvestitionen blieben jedoch aus.