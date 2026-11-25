5 Minuten hat die genauen Zahlen. Im Jahr 2025 lebten 569.805 Menschen in Kärnten. Im Jahr 2040, also gar nicht so weit in der Zukunft, werden es nur noch 546.769 Frauen und Männer sein. Das bedeutet binnen 14 Jahren einen Verlust in der Größenordnung der Stadt Spittal. Im Jahr 2080 rechnen die Statistiker nur noch mit 469.776 Kärntnerinnen und Kärntnern. Rund 100.000 weniger, also in etwa eine Einwohnerzahl wie die Stadt Klagenfurt, und das innerhalb von etwas mehr als 50 Jahren. In relativen Zahlen bedeutet es ein Minus von 4 Prozent bis 2040. Aber nicht nur das, die Bevölkerung wird auch immer älter, im Jahr 2040 werden 30 Prozent der Österreicher 65 Jahre und mehr sein. Für die Statistiker ist eines klar: „Der Vergleich der Szenarien zeigt, dass der Alterungsprozess der österreichischen Bevölkerung sich auch durch mehr Geburten und Zuwanderung nicht aufhalten lässt. Die Bevölkerung Österreichs in Summe steigt noch von aktuell 9,2 auf 9,36 Millionen im Jahr 2040, ehe sie wieder zu sinken beginnt.“

Team Kärnten will umfassendes Maßnahmenpaket

Wer bereits auf die Bevölkerungsentwicklungsprognose in Kärnten reagiert hat, ist Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Er fordert angesichts der Daten ein umfassendes Maßnahmenpaket. „Diese Entwicklung ist dramatisch und erfordert politische Gegenmaßnahmen. Ein schrumpfendes Bundesland hat Auswirkungen auf Beschäftigung, Wohlstand und Wertschöpfung“, so Köfer, der erreichen will, dass Kärnten vor allem für junge Menschen attraktiver wird. Dazu fordert er: „Es braucht im tertiären Bildungsbereich bessere und zusätzliche Angebote, vor allem im technischen und medizinischen Bereich. Zudem würde es die Koralmbahn möglich machen, in Graz zu studieren und gleichzeitig in Kärnten wohnhaft zu bleiben. Dies muss verstärkt beworben und ermöglicht werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 15:35 Uhr aktualisiert