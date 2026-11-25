Das Falkensteiner Schlosshotel Velden und MOKI Kärnten sammeln im Advent wieder Spenden für kranke Kinder. Ab 28. November steht der Sternenwunschbaum in der Hotellobby. Am 5. Dezember folgt ein Charity-Punschausschank.

Auch in diesem Jahr setzen sich MOKI Kärnten Mobile Kinderkrankenpflege und das Falkensteiner Schlosshotel Velden für Freude, Hoffnung und wertvolle Familienzeit ein. Ab dem ersten Adventwochenende, 28. und 29. November 2026, wird in der Lobby des Falkensteiner Schlosshotel Velden der Sternenwunschbaum von MOKI Kärnten aufgestellt. Jeder einzelne Stern repräsentiert den Wunsch eines Kindes, eines Jugendlichen oder einer Familie, die von MOKI Kärnten begleitet werden.

Die kleinen Dinge

Hotelgäste, Besucherinnen und Besucher und alle Menschen, die helfen möchten, haben die Möglichkeit anderen eine Freude zu machen. Dabei geht es nicht immer um große Geschenke. Schon eine wohltuende Massage oder ein gemeinsamer Ausflug bereichern die Familien. Spenden sind direkt im Hotel möglich oder online.

Charity-Punschausschank

Am Samstag, dem 5. Dezember 2026, lädt das Falkensteiner Schlosshotel Velden ab 16 Uhr außerdem zum Charity-Punschausschank vor dem Hotel ein. Dank der Unterstützung der Firma Gurktaler und des Hotels fließt der gesamte Erlös an MOKI Kärnten. In winterlicher Atmosphäre steht das Helfen im Mittelpunkt. „Wir möchten auch für jene Familien etwas bewirken, deren Alltag von großen Herausforderungen geprägt ist“, betont Thomas Haslauer, General Manager des Falkensteiner Schlosshotel Velden.

Hilfe im eigenen Zuhause

Seit über 20 Jahren betreuen diplomierte Pflegekräfte von MOKI Kärnten schwer kranke Kinder und Jugendliche in ihrem vertrauten Umfeld – zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule. Neben der medizinischen Pflege und der mobilen Kinderpalliativpflege bietet die Organisation vor allem Entlastung für die Angehörigen. Für Sabine Grünberger, Geschäftsführerin von MOKI Kärnten, ist jede Spende ein wichtiges Signal: „Jeder erfüllte Wunsch ist ein Zeichen dafür, dass diese Familien gesehen werden und nicht allein sind.“