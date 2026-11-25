In der Nacht auf Donnerstag erreicht ein Italientief Kärnten. Die Teams der Landesstraßenmeistereien sowie der vier Bauhöfe stehen bereits in den Startlöchern und sind für den Einsatz rund um die Uhr bereit.

Von Süden her beginnt es in der Nacht auf Donnerstag in weiten Teilen Kärntens zu schneien – 5 Minuten berichtete. Wie Geosphere Austria prognostiziert, fallen die Niederschläge vor allem in den Morgenstunden kräftig aus und reichen bis in tiefe Lagen. Erst am Vormittag beruhigt sich die Wetterlage wieder.

Kärntens Straßenmeistereien sind gerüstet

Laut Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) sind Kärntens Straßenmeistereien jedoch bestens auf die Witterung eingestellt. 423 Mitarbeiter betreuen ein Streckennetz von rund 5.760 Räumkilometern. „Die Kärntnerinnen und Kärntner können sich darauf verlassen, dass sie auch im Winter sicher an ihr Ziel kommen, im Zentralraum genauso wie im entlegensten Seitental“, erklärt der Landeshauptmann-Stellvertreter. Egal ob nachts oder am Wochenende, die Teams rücken bei Schneefall sofort aus.

© Büro LHStv. Gruber Startklar für den ersten Schnee.

Fuhrpark, Streusalz und Sole stehen bereit

Technisch greifen sie dabei auf 72 LKWs, 43 Unimogs, 32 Schneefräsen und Schneeschleudern sowie weitere Spezialgeräte zurück. Neu angeschafft wurden für diese Saison sechs LKWs und ein Unimog mit Schneepflug um rund 2,8 Millionen Euro. Durch Notstromversorgungen bleiben alle Stützpunkte auch bei einem Blackout voll handlungsfähig. Auch die Versorgung mit Streumitteln ist gesichert. Mehrere Rahmenverträge decken den Bedarf an Streusalz ab, zudem produzieren die Straßenbauämter ihre Sole vollständig selbst. Dafür stehen 48 Tanks mit mehr als 1,2 Millionen Litern Volumen bereit. „Hinter jedem geräumten Straßenkilometer steckt die Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Straßenmeistereien. Sie sind bei jedem Wetter zur Stelle und für die Bevölkerung da. Dafür verdienen sie unsere Anerkennung“, dankt Gruber den Teams.