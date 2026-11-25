Eine neue Kooperation zwischen das Land Kärnten, die Sozialversicherung und die Ärztekammer soll die niedergelassene kassenärztliche Versorgung in Kärnten stärken und Wartezeiten reduzieren. Dafür werden erstmals Strukturmittel des Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) gezielt im niedergelassenen Bereich eingesetzt. Der 1. Dezember 2026 markiert den offiziellen Start für das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt. Es stehen jährlich 3,5 Millionen Euro zu Verfügung.

Versorgung stärken

Erstmals fließen jährlich 3,5 Millionen Euro aus dem Kärntner Gesundheitsfonds in den niedergelassenen Bereich, erklärt Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ). Das soll die wohnortnahe Versorgung stärken und Spitalsambulanzen entlasten. Laut Georg Steiner, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses, schafft das gemeinsame Paket mit Land und Ärztekammer mehr Termine und einen besseren Zugang zu Kassenärzten – zusätzliche Mittel müssten nun auch zu mehr Leistungen führen.

Neues Patientenportal

Das von der Ärztekammer Kärnten entwickelte Patientenportal erfasst künftig Informationen zu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Ordinationszeiten, Abwesenheiten und Vertretungen. Auch zusätzliche Angebote wie der hausärztliche Bereitschaftsdienst werden dort tagesaktuell dargestellt. Das Portal ist kostenlos und sowohl als Website als auch App nutzbar. In einem ersten Schritt lassen sich zusätzliche Facharzttermine bei teilnehmenden Ordinationen direkt über das Portal buchen, wofür eine ID Austria erforderlich ist. Ohne digitalen Zugang bleibt die Terminvereinbarung wie gewohnt telefonisch oder persönlich vor Ort möglich.

Schwerpunkte bei Haus- und Fachärzten

In der Allgemeinmedizin liegt der Fokus auf der Koordination komplexer Fälle, mehr Hausbesuchen und Visiten in Pflegeheimen sowie Vorsorge und Impfungen. Zudem sind zusätzliche Freitagsordinationen ab 15 Uhr geplant – idealerweise in jedem Kärntner Bezirk. Bei den Fachärzten geht es primär darum, Wartezeiten abzubauen. Teilnehmende Ordinationen aus Bereichen wie Augenheilkunde, Dermatologie, Radiologie, HNO (mit Fokus auf Kinder), Urologie, Innerer Medizin, Neurologie und Psychiatrie verpflichten sich zu Zusatzterminen außerhalb der regulären Zeiten. In der Augenheilkunde und Dermatologie sind dabei mindestens zwei Termine pro Woche für neue Patientinnen und Patienten vorgesehen – allein eine teilnehmende Augenarztpraxis bringt so mindestens 215 zusätzliche Termine im Jahr. Zudem werden Akuttermine ausgewiesen und die Gesundheitsberatung 1450 enger eingebunden.

Freiwillige Teilnahme und Finanzierung

Die Teilnahme an dem Projekt ist für Vertragsärzte freiwillig, die Zusatzleistungen werden dokumentiert und finanziell abgegolten. Die 3,5 Millionen Euro aus dem KGF fließen ausschließlich in diese medizinischen Leistungen, während die Ärztekammer das Patientenportal aus eigenen Mitteln finanziert. Ein laufendes Monitoring prüft, wie gut das Angebot angenommen wird. Ärztekammer-Präsident Markus Opriessnig sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt auf Augenhöhe, der künftig auch auf den Spitalsbereich ausgeweitet werden müsse, um Kärnten als medizinischen Standort wettbewerbsfähig zu halten. Wilhelm Kerber, Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte, ruft seine Kolleginnen und Kollegen zur aktiven Beteiligung auf, um bewährte Maßnahmen dauerhaft zu verankern. Abschließend betont Beate Prettner (SPÖ), dass eine starke Gesundheitsversorgung bereits vor dem Krankenhaus – bei Hausärzten, Pflegeheimen und der Vorsorge – beginnen müsse.