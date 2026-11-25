Nach umstrittenen Behandlungen: Prozess gegen Kärntner Arzt beendet
Ein Kärntener Arzt musste sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten. Nun steht das Urteil fest.
Die Vorwürfe gegen den Kärntner Arzt wiegen schwer und umfassen unter anderem fahrlässige Tötung in zwei Fällen. Konkret geht es um den Krebstod einer 14-jährigen Patientin, deren Tumor der Mediziner als gutartig eingestuft haben soll. Der zweite Fall behandelt den Tod eines 61-jährigen Kärntner Tätowierers, dessen Zustand sich laut Angaben seiner Witwe nach ähnlichen Infusionen dramatisch verschlechtert hatte. Insgesamt stehen über 6.000 Patientinnen und Patienten im Raum, die der Mediziner innerhalb von fast zwei Jahrzehnten betreut hat – ihm wird vorgeworfen, ihre körperliche Sicherheit gefährdet zu haben.
Behandlungen widersprachen ärztlichen Standards
Laut einem Bericht des ORF war für den Schuldspruch letztlich ausschlaggebend, dass etliche der angewandten Behandlungsmethoden den geltenden medizinischen Leitlinien widersprachen. Zuletzt argumentierte Verteidiger Kurt Hirn laut ORF vor Gericht noch damit, dass sein Mandant selbst von der Wirksamkeit der verabreichten Präparate überzeugt gewesen sei. Das Gericht verhängte nun am Mittwoch wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit drei Monate bedingte Haft – die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.