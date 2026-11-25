Die Vorwürfe gegen den Kärntner Arzt wiegen schwer und umfassen unter anderem fahrlässige Tötung in zwei Fällen. Konkret geht es um den Krebstod einer 14-jährigen Patientin, deren Tumor der Mediziner als gutartig eingestuft haben soll. Der zweite Fall behandelt den Tod eines 61-jährigen Kärntner Tätowierers, dessen Zustand sich laut Angaben seiner Witwe nach ähnlichen Infusionen dramatisch verschlechtert hatte. Insgesamt stehen über 6.000 Patientinnen und Patienten im Raum, die der Mediziner innerhalb von fast zwei Jahrzehnten betreut hat – ihm wird vorgeworfen, ihre körperliche Sicherheit gefährdet zu haben.

Behandlungen widersprachen ärztlichen Standards

Laut einem Bericht des ORF war für den Schuldspruch letztlich ausschlaggebend, dass etliche der angewandten Behandlungsmethoden den geltenden medizinischen Leitlinien widersprachen. Zuletzt argumentierte Verteidiger Kurt Hirn laut ORF vor Gericht noch damit, dass sein Mandant selbst von der Wirksamkeit der verabreichten Präparate überzeugt gewesen sei. Das Gericht verhängte nun am Mittwoch wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit drei Monate bedingte Haft – die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.