Im Casineum Velden wurden am 17. November erstmals die Q+-Awards vergeben. Die Kärnten Werbung zeichnete damit fünf heimische Betriebe aus den Bereichen Bauernhof, Beherbergung, Camping und Ausflugsziele aus.

Am 17. November wurden im Casineum Velden erstmals die Q+-Awards vergeben. Die fünf Presiträger kommen aus den Bereichen Urlaub am Bauernhof, Beherbergung, Camping und Ausflugsziele. Für Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, entsteht Qualität vor allem durch den täglichen und persönlichen Einsatz für die Gäste. Mit dem Q+-Award wolle man diese vielfältige Qualitätsarbeit im Kärntner Tourismus sichtbar machen und engagierte Betriebe gezielt vor den Vorhang holen.

Vom Urlaub am Bauernhof bis zu Camping

In der Kategorie Urlaub am Bauernhof überzeugte der Bio- und Vitalbauernhof Bacherhof, wo Inhaberin Anita Unterwalcher selbst erzeugte Bioprodukte, einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln und persönliche Betreuung verbindet. Als bester Beherbergungsbetrieb unter 30 Betten wurde das Seespitz 37 am Millstätter See von Inhaber Bernhard Eisendle prämiert, das vor allem mit hochwertiger Vollholzausstattung und vielfältigen Wandermöglichkeiten punktete. Bei den Campingplätzen setzte sich der Strandcamping Gruber durch, bei dem Geschäftsführerin Martina Skrube neben einer guten Infrastruktur besonderen Wert auf persönliche Aufmerksamkeit und kleine Gesten legt.

Großhotels und Ausflugsziele im Fokus

Der Award für Beherbergungsbetriebe über 30 Betten ging an das Hotel Hochschober, das bei der Verleihung durch Marketingleiterin Chiara Krebs und Geschäftsführungs-Assistent Manuel Hallegger vertreten war. Für Chefin Karin Leeb ist Qualität Chefsache, die bereits bei der Einschulung neuer Mitarbeitender aus der Gästeperspektive beginnt. In der Kategorie Ausflugsziele sicherte sich schließlich die Großglockner Hochalpenstraße den Preis – laut GROHAG-Geschäftsführer Johannes Hörl sorgen dort vor allem die Mitarbeitenden durch persönliche Betreuung sowie die Pflege von Straße und Landschaft für ein authentisches Natur- und Kulturerlebnis.

Laufende Qualitätsentwicklung

Das Qualitätssiegel der Q+-Awards steht für geprüfte Qualität in unterschiedlichen Bereichen des touristischen Angebots. Es dient Gästen als Unterstützung bei der Auswahl. Um teilnehmen zu können sind definierte Qualitätskriterien und sehr gute Gästebewertungen ausschlaggebend. Qualität+ Kärnten ist dabei ein laufender Entwicklungsprozess. Die Betriebe werden von Tourismuscoaches begleitet und bei der Weiterentwicklung unterstützt. Mit dem erstmals vergebenen Q+-Award werden nicht nur besonders qualitätsbewusste Betriebe, sondern vor allem die engagierten Menschen hinter dem Kärntner Tourismus vor den Vorhang geholt.

Fortsetzung für 2027

Der Q+-Award geht 2027 in die nächste Runde und rückt Betriebe mit konkreten Fortschritten bei Digitalisierung und KI, Innovation, Markenführung, Mitarbeitermanagement oder Nachhaltigkeit in den Fokus. Begleitet werden die Unternehmen durch Einzelcoachings aus einem eigenen Experten-Pool, wobei die Kärnten Werbung laut Klaus Ehrenbrandtner das Erstgespräch finanziert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 17:18 Uhr aktualisiert