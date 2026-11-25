Die ÖWR Sattendorf lädt am 29. November ab 16 Uhr zum Adventmarkt samt traditionellem Christbaumtauchen in den Seepark Annenheim.

Die ÖWR Sattendorf lädt zum Adventmarkt ein, um gemeinsam in Stimmung für die Adventzeit zu kommen. Ein traditionelles Christbaumtauchen findet im Seepark Annenheim statt. Los geht es am 29. November, ab 16 Uhr mit Speis und Trank direkt am Ossiacher See.

Gedenken und feierliche Segnung

Um 17 Uhr beginnen der offizielle Festakt sowie das Christbaumtauchen. Im Rahmen der besinnlichen Feier gedenken die Einsatzkräfte gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern der im Wasser verunglückten Menschen.

Christbaum erstrahlt am Ossiacher See

Nach der feierlichen Segnung wird ein Christbaum von den Tauchern der ÖWR Sattendorf im See versenkt. Im Anschluss daran erstrahlt der Annenheimer Christbaum in vollem Glanz am Ossiacher See und läutet gemeinsam mit dem Adventmarkt im Seepark stimmungsvoll die Adventzeit ein.