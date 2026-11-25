Der Winter meldet sich in Kärnten zurück. Nachdem sich der Schneefall bereits in der Nacht von Süden her im Land ausgebreitet hat, startet der Donnerstag in weiten Teilen tief winterlich.

Wer am Donnerstagmorgen aus dem Fenster schaut, erblickt in weiten Teilen Kärntens eine winterliche Kulisse. Bereits in der Nacht hat sich der Niederschlag von Süden kommend im gesamten Bundesland ausgebreitet – 5 Minuten berichtete. In der Früh schneit es vielerorts immer noch, regional auch intensiv, bis in tiefe Lagen.

Schneefall lässt langsam nach

Doch die Wetterlage entspannt sich rasch wieder. Ab dem späten Vormittag schwächt sich der Niederschlag von Süden her ab. „Schon am Vormittag lässt der Schneefall wieder nach“, berichten die Meteorologen der Geosphere Austria. Nachmittags ziehen nur mehr vereinzelte leichte Schneeschauer durch, wobei die Chancen darauf in den Karawanken und am Tauernhauptkamm am höchsten sind. Ein Nordwind sorgt örtlich für kleine Auflockerungen, meist bleibt der Himmel aber grau. Die Werte ändern sich im Tagesverlauf kaum und liegen anfangs bei etwa -1 Grad, später bei 0 bis 3 Grad.