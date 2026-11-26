In einem holzverarbeitenden Betrieb im Bezirk Spittal an der Drau kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Arbeitsunfall. Ein 35-Jähriger stieg in eine unter Spannung stehende Holzpresse und zog sich dabei Verletzungen zu.

Bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Spittal an der Drau bekam ein Mann (35) einen Stromschlag und erlitt Verletzungen

Bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Spittal an der Drau bekam ein Mann (35) einen Stromschlag und erlitt Verletzungen

Gegen 2.48 Uhr war ein 35 Jahre alter Arbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau am Donnerstag, dem 26. November, in einem holzverarbeitenden Betrieb im Einsatz. Um dort Leimbinder einzurichten, kletterte der Mann über ein Geländer direkt in eine Holzpresse.

Stromschlag bekommen

Weil die Maschine zu diesem Zeitpunkt nach wie vor unter Spannung stand und sich der Mann zu nahe an der Anlage befand, erhielt er einen Stromschlag. Durch den Vorfall erlitt der 35-Jährige Verletzungen, teilt die Polizei mit.

Kollege leistete Erste Hilfe und rief die Rettung

Ein Arbeitskollege entdeckte den Verunfallten, reagierte rasch und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Bis zum Eintreffen der Helfer versorgte er den Verletzten vor Ort. Die Rettung brachte den Arbeiter anschließend zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz, wird abschließend mitgeteilt.