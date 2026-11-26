Der Winter hat Kärnten am Donnerstagmorgen endgültig erreicht: Auch in Villach und Klagenfurt rieseln die Flocken vom Himmel. Auf zahlreichen Straßen in Kärnten gilt bereits Schneekettenpflicht – hier bekommst du einen Überblick.

Was sich bereits angekündigt hatte, ist am Donnerstagmorgen eingetreten: Der Winter hat Kärnten nun endgültig erreicht. Bis in die tiefen Lagen hat es geschneit – selbst in Städten wie Klagenfurt und Villach zeigen sich Straßen und Dächer angezuckert. Für Pendler ist im Frühverkehr bereits Vorsicht auf den Straßen geboten.

Schneefall in Kärnten

Besonders auf den Hauptverkehrsrouten sorgt das Winterwetter für schwierige Bedingungen. Laut aktuellen Informationen des ÖAMTC herrscht auf der A10 Tauern Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg zwischen dem Knoten Spittal-Millstätter See und der Landesgrenze aufgrund von starkem Schneefall akute Schleudergefahr (voraussichtlich bis circa 8.15 Uhr).

Erster Schnee sorgt für Probleme auf den Straßen

Im Bezirk Villach-Land kam es bereits in den frühen Morgenstunden im Bereich des Kroislerwandtunells zu einem LKW-Unfall, 5 Minuten berichtete. Zudem behindert auf der A10 zwischen Gmünd-Maltatal und Rennweg-Katschberg (bei km 115,5) ein defektes Fahrzeug den Verkehr – Pannenstreifen und erster Fahrstreifen sind dort blockiert. Auch auf der A11 Karawanken Autobahn Richtung Ljubljana sorgt ein liegengebliebenes Fahrzeug zwischen St. Jakob im Rosental und dem Karawankentunnel Nord für eine Sperre des ersten Fahrstreifens.

©5 Minuten | Im Bezirk Villach-Land herrscht schon Winterwonderland.

Hier gibt es aktuell Schneekettenpflicht in Kärnten: [Stand Donnerstag, 26. November, 7.20 Uhr] Auf zahlreichen Bundes- und Landesstraßen kommen Autofahrer ohne Winterausrüstung nicht mehr weiter. Laut ÖAMTC gilt auf folgenden Strecken Schneekettenpflicht: B87 Weissensee Straße: Zwischen Hermagor-Pressegger See und Greifenburg in beide Richtungen für alle Fahrzeuge (bis 9 Uhr).

Zwischen Hermagor-Pressegger See und Greifenburg in beide Richtungen für alle Fahrzeuge (bis 9 Uhr). B95 Turracher Straße: Im Gemeindegebiet von Reichenau in Richtung Turracher Höhe für den gesamten motorisierten Verkehr.

Im Gemeindegebiet von Reichenau in Richtung Turracher Höhe für den gesamten motorisierten Verkehr. B99 Katschberg Straße: Im Gemeindegebiet von Rennweg am Katschberg in beide Richtungen zwischen Mühlbach und der Katschberghöhe für alle Fahrzeuge.

Im Gemeindegebiet von Rennweg am Katschberg in beide Richtungen zwischen Mühlbach und der Katschberghöhe für alle Fahrzeuge. B100 Drautal Straße: Zwischen Oberdrauburg und Steinfeld in beide Richtungen für Lkw und Fahrzeuge über 7,5 Tonnen (bis 9 Uhr).

Zwischen Oberdrauburg und Steinfeld in beide Richtungen für Lkw und Fahrzeuge über 7,5 Tonnen (bis 9 Uhr). L62 Metnitztal Straße: Zwischen Metnitz und Glödnitz in Richtung Flattnitz für den gesamten motorisierten Verkehr.

Zwischen Metnitz und Glödnitz in Richtung Flattnitz für den gesamten motorisierten Verkehr. L63 Flattnitzer Straße: Im Gemeindegebiet von Glödnitz in Richtung Flattnitz für alle Fahrzeuge (bis 9 Uhr).

Im Gemeindegebiet von Glödnitz in Richtung Flattnitz für alle Fahrzeuge (bis 9 Uhr). L62a Wöbringer Straße: Im Gemeindegebiet von Metnitz in beide Richtungen zwischen Wöbring und der steirischen Landesgrenze für den gesamten motorisierten Verkehr.

Italientief sorgt für Wintereinbruch in Kärnten

Verantwortlich für den plötzlichen Wintereinbruch ist das herangezogene Italientief, das laut Prognosen der GeoSphere Austria vor allem in den Morgenstunden für kräftige Schneefälle sorgt, ehe sich die Wetterlage im Laufe des Vormittags langsam wieder beruhigt. In acht Bundesländern hat die Österreichische Unwetterzentrale zumindest teilweise die zweithöchste Warnstufe Rot ausgerufen. Während für Unterkärnten (Warnstufe Orange) fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee bis ins Flachland prognostiziert werden, gilt für Oberkärnten sogar Warnstufe Rot – hier rechnen die Meteorologen mit zehn bis 15 Zentimetern Neuschnee. Während der Schneefall im Laufe des Vormittags im Süden langsam nachlassen soll, bleibt die Lage im Frühverkehr vorerst angespannt.