In Kärnten ist der erste Schnee nun auch in den Tälern angekommen. Zwar sieht es beispielsweise in Klagenfurt und Villach nach Winterwonderland aus, aber auf den Straßen zeichnet sich bereits Chaos ab. Der Schneefall sorgt für Unfälle, Sperren und hängengebliebene Fahrzeuge.

Schneefall in Kärnten sorgt für Sperren und Unfälle

Laut ÖAMTC musste in Kärnten vorübergehend der Karawankentunnel (A11) wegen Schneeräumarbeiten gesperrt werden. Auf der A2 (Süd Autobahn) war der Abschnitt bei Griffen in beiden Richtungen betroffen: In Richtung Klagenfurt mussten sich die Autofahrer an einem liegengebliebenen Schwerfahrzeug vorbeidrücken, in Richtung Graz bildete sich nach einem Lkw-Unfall ein längerer Stau. Bereits in der Nacht kam es auf der Tauernautobahn (A10) zu einem LKW-Unfall bei dem eine Person verletzt wurde.

Mehrere Zwischenfälle und Schneechaos

Auch in den sozialen Medien häufen sich bereits die Meldungen über Staus und Unfälle. So heißt es auf „Klagenfurt elite“, dass es bereits im Bereich der Rosentaler Straße zu einem Unfall gekommen sei. In der Pischeldorfer Straße und in der St. Veiter Straße staut es sich. Auch die Menschen in den sozialen Medien mahnen zur Vorsicht: „Passt’s auf beim Fahren“, schreibt ein User.

©Leser | Zwei LKWs sind aktuell in Villach steckengeblieben.

LPD Kärnten: „Nicht notwendige Fahrten lassen“

Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten heißt es, dass die Beamten derzeit mit unzähligen Unfällen beschäftigt sind. Seitens der LPD heißt es, dass Autofahrer den Verhältnissen entsprechend angepasst fahren sollen. „Fahrten, die nicht notwendig sind, sollte man heute nicht machen“, wird betont.

Schneefahrbahn: Mehrere Unfälle und Bäume auf der Straße

Eine 5-Minuten-Leserin berichtete, dass in Villach bei der Auffahrt Faaker See in Richtung Velden zwei LKWs steckengeblieben sind. Es würde aktuell keine Möglichkeit geben auf die Autobahn aufzufahren. Auf der A2 Südautobahn gibt es aktuell eine Sperre auf der Höhe von Velden am Wörthersee. Grund dafür soll laut „Antenne Verkehrsservice“ ein LKW-Unfall sein. In beiden Richtung gibt es derzeit einen Stau. Außerdem dürfte in Richtung Graz auf der Höhe von Krumpendorf ein Baum auf der Fahrbahn liegen. Auch bei der Abfahrt zur Wörthersee Rast in Fahrtrichtung Villach liegt ein Baum. Zudem liegen mehrere Meldungen über hängen gebliebene Fahrzeuge vor.

©Klagenfurt Elite Auf der Südautobahn liegt ein Baum.

Zwei Unfälle innerhalb kürzester Zeit

In den frühen Morgenstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Rojach gemeinsam mit der FF Gemmersdorf gleich zu zwei Verkehrsunfällen im Gemeindegebiet von St. Andrä alarmiert. Die erste Alarmierung erfolgte um 6.52 Uhr auf die L140 Gemmersdorfer Straße. Bei Straßenkilometer 8,8 hatte sich ein Fahrzeug überschlagen. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten bei den Aufräum- und Bergearbeiten. Nur 42 Minuten später, um 7.34 Uhr, folgte bereits der nächste Einsatzbefehl: Im Bereich Obereberndorf hatte sich ein weiterer Verkehrsunfall ereignet, bei dem umfassende Sicherungs- und Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr erforderlich waren.

©FF Maria Rojach | Zu gleich zwei Unfällen… ©FF Maria Rojach | …innerhalb kürzester Zeit kam es heute in St. Andrä.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 09:31 Uhr aktualisiert