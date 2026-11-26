Der Wintereinbruch sorgt am Donnerstagmorgen nicht nur auf den Straßen für Probleme, sondern auch im Stromnetz. Derzeit sind rund 2.000 bis 3.000 Haushalte in Kärnten von Stromausfällen betroffen.

In Kärnten kommt es derzeit in einigen Regionen zu Störungen im Stromnetz.

In Kärnten kommt es derzeit in einigen Regionen zu Störungen im Stromnetz.

Wie angekündigt, hat ein Tief über Oberitalien in der Nacht auf Donnerstag, den 26. November 2026, vielerorts für kräftige Schneefälle in Kärnten gesorgt. Während es auf den Straßen bereits zu zahlreichen Unfällen kam und auf einigen Strecken Schneekettenpflicht herrscht, macht der Schnee auch dem Kärntner Stromnetz zu schaffen. In mehreren Regionen haben viele Haushalte derzeit keinen Strom.

Besonders viele Stromausfälle im Gurk- und Rosental

Besonders betroffen sind aktuell das Gurktal rund um Gurk und Weitensfeld sowie das Rosental im Bereich von Lind ob Velden bis Ludmannsdorf, wie Josef Stocker von der Kärnten Netz im Gespräch mit 5 Minuten erklärt. Weitere Störungen gibt es in Grafendorf im Gailtal sowie in Gradisch südlich von Feldkirchen. Insgesamt dürften derzeit zwischen 2.000 und 3.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen sein. Die genaue Zahl lasse sich angesichts der dynamischen Lage allerdings nur schwer beziffern.

„Ein nasser Schneebatzen“ sorgt für Probleme

Grund für die Stromausfälle ist der nasse Schnee. „Ein nasser Schneebatzen, um es auf gut Kärntnerisch zu sagen“, erklärt Stocker mit einem Schmunzeln. Die Monteure der Kärnten Netz sind bereits unterwegs, um die Störungen zu beheben. Die Zahl der betroffenen Haushalte könne sich deshalb rasch ändern.

Weitere Entwicklung derzeit schwer abschätzbar

Die ersten Stromausfälle traten laut Stocker schon in den frühen Morgenstunden auf. „Aktuell schneit es noch, wie die Entwicklung weitergeht, ist derzeit nicht vorhersehbar“, erklärt Stocker auf die Frage danach, wann wieder alle Haushalte mit Strom versorgt werden können. Laut der gestrigen Prognose der GeoSphere Austria sollen die intensiven Schneefälle bis in den späten Donnerstagvormittag hinein anhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 09:31 Uhr aktualisiert