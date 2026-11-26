Binnen etwas mehr als 50 Jahren könnte Kärnten so viele Einwohner verlieren, wie derzeit in der Landeshauptstadt Klagenfurt leben. Wie berichtet, rechnen die Experten der Statistik Austria damit, dass die Kärntner Bevölkerung von 569.805 Menschen im Jahr 2025 auf 546.769 im Jahr 2040 schrumpft. Im Jahr 2080 könnten nur noch 469.776 Menschen in Kärnten leben. Gleichzeitig wird die Gesellschaft immer älter. Die jüngsten Zahlen rufen nun auch die Landespolitik auf den Plan. Die Oppositionsparteien sehen dringenden Handlungsbedarf.

Team Kärnten will junge Menschen im Land halten

Ein umfassendes Maßnahmenpaket für Kärntens Zukunft fordert Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer. „Ein schrumpfendes Bundesland hat Auswirkungen auf Beschäftigung, Wohlstand und Wertschöpfung“, warnt er. Besonders wichtig sei es, zu verhindern, dass junge Menschen Kärnten nach der Matura verlassen und nicht mehr zurückkehren. Dafür brauche es zusätzliche Studienangebote, insbesondere im technischen und medizinischen Bereich. Auch in der Koralmbahn sieht Köfer eine Chance: Die Möglichkeit, in Graz zu studieren und gleichzeitig in Kärnten wohnen zu bleiben, müsse stärker beworben werden. Gleichzeitig müsse es Kärnten gelingen, Menschen aus anderen Bundesländern dauerhaft für einen Wohnsitz in Kärnten zu begeistern. „Arbeiten, wo andere Urlaub machen, kann der Slogan der Zukunft werden“, meint Köfer.

©Team Kärnten Team-Kärnten-Chef Köfer: „Diese Entwicklung ist dramatisch.“

FPÖ fordert mehr Betriebsansiedlungen und leistbaren Wohnraum

Auch FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer sieht vor allem bei den Zukunftsperspektiven für junge Kärntner Handlungsbedarf. Er fordert neue Ansätze im Bildungssystem, eine aktive Betriebsansiedlungspolitik sowie leistbaren Wohnraum. „Denn wer sich keine Zukunft aufbauen kann, wandert ab“, betont Angerer. Die politische Verantwortung für die Entwicklung sieht der Freiheitliche bei den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP. Gleichzeitig warnt er davor, dass die Abwanderung den Arbeitskräftemangel weiter verschärfen könnte. „Es ist höchste Zeit, dass SPÖ und ÖVP aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und endlich Maßnahmen für Kärnten setzen“, so Angerer.

©Parlamentsdirektion / Johannes Zinner FPÖ-Klubobmann Angerer erklärt, dass Kärnten bessere Perspektiven in Bezug auf Bildung und Beruf brauche.

NEOS: Kärnten soll zum besten Bundesland für Familien werden

Für NEOS-Landessprecher Janos Juvan ist die Bevölkerungsprognose ebenfalls ein Alarmsignal. „Kärnten ist das einzige Bundesland, das so stark schrumpft. Das ist kein Naturgesetz. Wir können und müssen gegensteuern.“ Neben gut bezahlten Arbeitsplätzen setzt Juvan vor allem auf bessere Bedingungen für Familien. Kleinere Gruppen in Kindergärten und Schulen sowie mehr Ganztagsangebote sollen Kärnten als Lebensmittelpunkt attraktiver machen. So könnten auch jene jungen Menschen, die für ihr Studium nach Graz oder Wien gezogen sind, zur Familiengründung wieder nach Kärnten zurückkehren. Angesichts der demografischen Entwicklung sieht auch Juvan dringenden Handlungsbedarf im Gesundheits- und Pflegebereich. Er fordert mehr mobile Pflegeangebote sowie ein höheres Tempo beim Ausbau der Primärversorgungszentren.