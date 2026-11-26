Geduld ist heute auch am Bahnhof gefragt: Wegen der aktuellen Witterung rollt zwischen St. Veit an der Glan und dem Villacher Hauptbahnhof derzeit kein Zug.

Derzeit gibt es zwischen Villach und St. Veit eine Bahn-Sperre.

Derzeit gibt es zwischen Villach und St. Veit eine Bahn-Sperre.

Nicht nur die Autofahrer sind heute besonders gefordert, wenn es um das Thema Geduld geht. Auch Bahnreisende brauchen am heutigen Donnerstag, dem 26. November, in Kärnten starke Nerven. Aufgrund der derzeitigen Wetterlage und des Schneefalls kommt es auf der Bahnstrecke zwischen dem Bahnhof St. Veit an der Glan und dem Villacher Hauptbahnhof zu einer Streckenunterbrechung, heißt es vonseiten der ÖBB online. Aktuell sind in diesem Abschnitt keine Zugfahrten möglich.

Züge warten Sperre bis circa zwölf Uhr ab

Nach derzeitigen Informationen dauert die Sperre voraussichtlich bis zwölf Uhr an. Die betroffenen Züge warten die Unterbrechung vorerst ab. Sobald neue Details zum weiteren Betriebsablauf vorliegen, folgen weitere Informationen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 10:29 Uhr aktualisiert