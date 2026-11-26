Kärnten versinkt im Schnee! Stellenweise dürften über Nacht bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gefallen sein. Doch wo hat es am meisten geschneit und wie viel kommt noch dazu? Wir haben bei den Experten nachgefragt.

Über einen halben Meter Schnee am Dobratsch und eine dicke Schneedecke bis in die Täler: Ein Italientief hat Kärnten in eine Winterlandschaft verwandelt.

Über einen halben Meter Schnee am Dobratsch und eine dicke Schneedecke bis in die Täler: Ein Italientief hat Kärnten in eine Winterlandschaft verwandelt.

Kärnten ist weiß! Wie angekündigt, hat ein Italientief in der Nacht auf Donnerstag, den 26. November 2026, für kräftige Schneefälle bis in die Täler gesorgt. Doch wo hat Frau Holle besonders fleißig ihre Betten ausgeschüttelt? Wir haben bei der GeoSphere Austria nachgefragt.

Über ein halber Meter Schnee am Dobratsch

Unter den Messstationen der GeoSphere Austria sticht am Donnerstagvormittag besonders der Dobratsch hervor. „Da haben wir 23 cm Neuschnee bekommen. Gesamtschnee ist dort aktuell 53 Zentimeter“, schildert Meteorologe Paul Rainer im Gespräch mit 5 Minuten. Noch etwas mehr Schnee könnte in den Karnischen Alpen gefallen sein. Aufgrund der gemessenen Niederschlagsmengen geht Rainer davon aus, dass in der Gegend rund um das Nassfeld und den Plöckenpass sogar 25 bis 30 Zentimeter Neuschnee zusammengekommen sein dürften.

Das sind die Schneehotspots in Kärntens Tälern

Doch nicht nur in den Bergen, auch in den Tälern hat sich mittlerweile eine beachtliche Schneedecke gebildet. Besonders viel Neuschnee wurde laut Rainer in folgenden Regionen verzeichnet:

Lesachtal: 21 Zentimeter

21 Zentimeter Bad Bleiberg: 20 Zentimeter

20 Zentimeter Bad Eisenkappel: 19 Zentimeter

19 Zentimeter Arriach: 16 Zentimeter

Auch die beiden größten Städte Kärntens präsentieren sich am Donnerstag im Winterkleid. Während in Klagenfurt zehn Zentimeter Schnee gemessen wurden, sind es im Villacher Stadtgebiet aktuell sieben Zentimeter.

„Das Gröbste ist vorbei“ – zumindest heute

Die intensivsten Schneefälle dürften mittlerweile überstanden sein. „Es ist jetzt einmal das Gröbste vorbei“, gibt Rainer am Donnerstagvormittag eine vorsichtige Entwarnung. Während es in Unterkärnten vorerst noch etwas stärker schneien kann, fällt in Oberkärnten nur noch leichter Schnee. Am Nachmittag dürfte es dann bereits längere Niederschlagspausen geben, nur stellenweise sind noch leichte Schneefälle zu erwarten.

Wie viel Schnee liegt bei euch? Mehr als 25 Zentimeter. 20 bis 24 Zentimeter. 15 bis 19 Zentimeter. 10 bis 14 Zentimeter. 5 bis 9 Zentimeter. Weniger als 5 Zentimeter. Bei uns liegt kein Schnee. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Am Abend beginnt es wieder zu schneien

Ganz vorbei ist es mit dem Schnee allerdings noch nicht. Am Abend und in der Nacht auf Freitag kann es von Süden her erneut leicht zu schneien beginnen. Vor allem in der südlichen Landeshälfte dürften dadurch noch ein paar Zentimeter dazukommen. Im Rosental und Jauntal werden weitere fünf bis acht Zentimeter Neuschnee erwartet, auch in Klagenfurt könnten es noch einmal drei bis fünf Zentimeter werden. „Morgen in der Früh ist es dann ganz vorbei“, so der Experte.

Wintereinbruch sorgt für Chaos auf Kärntens Straßen

So schön die Schneelandschaft auch anzusehen ist, so viele Probleme bereitet der Wintereinbruch vielerorts. Hängengebliebene Lkw, zahlreiche Unfälle, umgestürzte Bäume und Straßensperren halten die Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden auf Trab. Unter anderem kam es auf der Südautobahn (A2) und der Tauernautobahn (A10) zu Verkehrsbehinderungen. Seitens der Landespolizeidirektion Kärnten riet man am Donnerstagvormittag sogar dazu, auf nicht notwendige Autofahrten zu verzichten. Einen Überblick findest du hier: Schneechaos auf den Kärntner Straßen: Staus, Unfälle und Co.

Tausende Kärntner Haushalte ohne Strom

Auch dem Kärntner Stromnetz macht der Schnee zu schaffen. Zwischen 2.000 und 3.000 Haushalte waren laut Kärnten Netz am Donnerstagmorgen von Stromausfällen betroffen. Besonders viele Störungen wurden im Gurk- und Rosental verzeichnet. Wann wieder alle betroffenen Haushalte mit Strom versorgt werden können, ließ sich angesichts der dynamischen Lage am Vormittag noch nicht abschätzen.