Die Schneemassen machen Kärntens Stromnetz immer mehr zu schaffen. Seit den frühen Morgenstunden ist die Zahl der betroffenen Haushalte deutlich gestiegen. Ein Ende der Stromausfälle ist nicht absehbar.

Der kräftige Schneefall in Kärnten sorgt am Donnerstag, dem 26. November 2026, für immer größere Probleme im Stromnetz. Wie Robert Schmaranz von der Kärnten Netz gegen 10.30 Uhr im Gespräch mit 5 Minuten erklärt, ist die Zahl der betroffenen Haushalte in den vergangenen Stunden deutlich gestiegen: „Aktuell sind etwa 8.000 Haushalte ohne Strom“, schildert Schmaranz. Ein Ende der Störungen ist vorerst nicht absehbar.

Hier gibt es derzeit die meisten Stromausfälle in Kärnten

Die Schwerpunkte liegen nach wie vor in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen. Aber auch in den Bezirken Klagenfurt-Land und Villach-Land gibt es zahlreiche Störungen. Besonders betroffen ist hier mittlerweile das Bleiberger Hochtal, wo laut Schmaranz rund 800 Haushalte ohne Strom sind. Auch im Villacher Raum gibt es vereinzelt unversorgte Haushalte, etwa in den Bereichen Görtschach und Kaltschach.

Zahl der Stromausfälle nimmt weiter zu

Eine Entspannung der Lage ist derzeit noch nicht in Sicht. „Noch nehmen die Störungen eher zu, vor allem im St. Veiter Bereich, weil dort starker Schneefall herrscht“, schildert Schmaranz. Wie sich die Situation in den kommenden Stunden entwickeln wird, lasse sich derzeit nicht abschätzen. Bereits am frühen Donnerstagmorgen hatte Josef Stocker von der Kärnten Netz im Gespräch mit 5 Minuten den „nassen Schneebatzen“ als Ursache für die Stromausfälle genannt.

©kaerntennetz.at Der Schnee sorgt in Kärnten aktuell für zahlreiche Störungen im Stromnetz.

Monteure kommen nicht zu allen Störstellen

Die winterlichen Verhältnisse erschweren unterdessen auch die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung. „Unsere Monteure sind unterwegs, aber es gibt einige nicht zugängliche Störstellen“, erklärt Schmaranz. Wo es möglich ist, wird bereits mit den Reparaturarbeiten begonnen. Andernorts müssen sich die Einsatzteams zunächst Zugang zu den betroffenen Stellen verschaffen. Wann wieder alle Kärntner Haushalte mit Strom versorgt werden können, ist derzeit noch offen. „Wir arbeiten mit Hochdruck dran“, versichert Schmaranz.

Schnee sorgt in Kärnten für Chaos

Der Schnee hat in Kärnten auch abseits der unterbrochenen Stromversorgung für einigen Wirbel gesorgt. So kam es auf den Straßen zu zahlreichen Unfällen und Staus. Wenn du wissen möchtest, wo es in Kärnten am meisten geschneit hat und wie viel Schnee noch kommen soll, findest du hier einen Überblick: Bis zu 30 Zentimeter: Das sind die Schneehotspots in Kärnten.