Von einen Tag auf den anderen: Saisonarbeiter hatte trotz Zusage keinen Job
Bittere Enttäuschung für einen Kärntner Saisonarbeiter: Trotz schriftlicher Zusage verweigerte ihm sein Chef im Sommer plötzlich die Wiedereinstellung.
Ein Kärntner Saisonarbeiter hat nach einer geplatzten Wiedereinstellungszusage mithilfe der Arbeiterkammer (AK) Kärnten knapp 8.500 Euro brutto an Schadenersatz erhalten. Der Mann hatte zum Ende der Saison 2025 einer einvernehmlichen Auflösung seines Dienstverhältnisses zugestimmt, da ihm sein Arbeitgeber für den Sommer 2026 eine schriftliche Wiedereinstellungszusage ausstellte.
8.500 Euro Entschädigung für Saisonarbeiter geholt
Im Juni 2026 teilte der Betrieb dem Arbeitnehmer jedoch mit, dass doch kein Bedarf mehr an ihm bestehe, und verweigerte die Anstellung. Der Betroffene wandte sich daraufhin an die AK-Bezirksstelle Villach. Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker schritt ein, da eine schriftliche Wiedereinstellungszusage für den Arbeitgeber rechtlich bindend ist. Bei Nichteinhaltung steht dem Arbeitnehmer ein Schadenersatz im Ausmaß der regulären Kündigungsfrist zu – in diesem konkreten Fall zahlte der ehemalige Betrieb nach der AK-Intervention rund 8.500 Euro brutto aus. AK-Präsident Günther Goach betonte in diesem Zusammenhang, dass die Verweigerung eines zugesagten Arbeitsplatzes für Beschäftigte den Verlust von beruflicher Perspektive sowie finanzieller Sicherheit bedeute.
Worauf Beschäftigte laut AK bei Wiedereinstellungszusagen achten sollten:
- Schriftlichkeit: Die Zusage sollte inklusive genauem Starttermin und Arbeitsbedingungen immer schriftlich vorliegen.
- Vertragsbedingungen: Das Dienstverhältnis sollte zu den bisherigen Konditionen weitergeführt und vorangegangene Dienstzeiten müssen auf alle arbeitsrechtlichen Ansprüche angerechnet werden.
- Bindungswirkung: Eine Wiedereinstellungszusage verpflichtet ausschließlich den Arbeitgeber, während eine Wiedereinstellungsvereinbarung für beide Seiten bindend ist.
Die AK Kärnten rät Arbeitnehmern, entsprechende Dokumente vor der Unterzeichnung prüfen zu lassen (Kontakt: arbeiterkammer@akktn.at oder 050 477-1004).