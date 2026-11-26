Ein Kärntner Saisonarbeiter hat nach einer geplatzten Wiedereinstellungszusage mithilfe der Arbeiterkammer (AK) Kärnten knapp 8.500 Euro brutto an Schadenersatz erhalten. Der Mann hatte zum Ende der Saison 2025 einer einvernehmlichen Auflösung seines Dienstverhältnisses zugestimmt, da ihm sein Arbeitgeber für den Sommer 2026 eine schriftliche Wiedereinstellungszusage ausstellte.

8.500 Euro Entschädigung für Saisonarbeiter geholt

Im Juni 2026 teilte der Betrieb dem Arbeitnehmer jedoch mit, dass doch kein Bedarf mehr an ihm bestehe, und verweigerte die Anstellung. Der Betroffene wandte sich daraufhin an die AK-Bezirksstelle Villach. Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker schritt ein, da eine schriftliche Wiedereinstellungszusage für den Arbeitgeber rechtlich bindend ist. Bei Nichteinhaltung steht dem Arbeitnehmer ein Schadenersatz im Ausmaß der regulären Kündigungsfrist zu – in diesem konkreten Fall zahlte der ehemalige Betrieb nach der AK-Intervention rund 8.500 Euro brutto aus. AK-Präsident Günther Goach betonte in diesem Zusammenhang, dass die Verweigerung eines zugesagten Arbeitsplatzes für Beschäftigte den Verlust von beruflicher Perspektive sowie finanzieller Sicherheit bedeute.

©AK Kärnten/Helge Bauer | Der Betroffene wandte sich daraufhin an die AK-Bezirksstelle Villach. Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker schritt ein, da eine schriftliche Wiedereinstellungszusage für den Arbeitgeber rechtlich bindend ist. ©AK/Helge Bauer | AK-Präsident Günther Goach betonte in diesem Zusammenhang, dass die Verweigerung eines zugesagten Arbeitsplatzes für Beschäftigte den Verlust von beruflicher Perspektive sowie finanzieller Sicherheit bedeute.