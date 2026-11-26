Am Fußballplatz war er für seine Zweikampfstärke bekannt, am Schachbrett für seinen Ehrgeiz und seine freundschaftliche Art. Nun trauert Feldkirchen um Horst Hammerschall.

Ob auf dem Fußballplatz oder am Schachbrett – Sport spielte im Leben von Horst Hammerschall eine wichtige Rolle. Über Jahrzehnte hinweg war er mit dem Feldkirchner Vereinsleben verbunden und wurde für seine sportlichen Leistungen ebenso geschätzt wie für seine freundliche und humorvolle Art. Doch am Mittwoch, dem 18. November 2026, hat Horst Hammerschall seine Augen im 87. Lebensjahr für immer geschlossen. Sowohl der SV Feldkirchen als auch der Kärntner Schachverband erinnern nun mit liebevollen Nachrufen an den Verstorbenen.

Er prägte den Feldkirchner Fußball in den 1960er-Jahren

Beim SV Feldkirchen erinnert man sich an Hammerschall als „athletischen, geradlinigen und zweikampfstarken Fußballer“. Insbesondere in den späten 1960er-Jahren prägte er mit seinen Qualitäten als Libero die Mannschaft. „Menschen und Spieler wie Horst sind ein wertvoller Teil der Geschichte unseres Sportvereins, die wir in Ehren halten möchten. Ruhe in Frieden, lieber Horst!“, nimmt die grün-weiße Vereinsfamilie Abschied.

64 Jahre Mitglied im Schachverein Feldkirchen

Doch nicht nur dem Fußball galt Hammerschalls Leidenschaft. Auch am Schachbrett stellte er über viele Jahrzehnte sein Können unter Beweis. Ganze 64 Jahre war er Mitglied des Schachvereins Feldkirchen und absolvierte in dieser Zeit mehr als 300 Meisterschaftspartien für den Verein. Der Kärntner Schachverband würdigt ihn in seinem Nachruf als verlässlichen, freundlichen und humorvollen Menschen, der zugleich ehrgeizig und einsatzfreudig war. „Durch seine entgegenkommende und freundschaftliche Begegnungsweise war er sowohl bei den Spielern seines Vereins als auch bei den Gegnern außerordentlich beliebt“, schreiben seine Vereinskollegen. Mit berührenden Worten verabschiedet sich der Verband von Hammerschall: „Unsere Erinnerung an ihn wird niemals ‚Schachmatt‘ gehen!“

Verabschiedung am Samstag

Die Urnenverabschiedung mit anschließender Beisetzung findet am Samstag, dem 28. November 2026, um 9 Uhr am Waldfriedhof Villach statt. Anstelle von Blumen und Kränzen bitten die Hinterbliebenen um Spenden für Ärzte ohne Grenzen.