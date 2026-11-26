Kurz vor dem großen Firmenjubiläum gab es für die Kelag Energie & Wärme GmbH Grund zur Freude: In Wien verlieh Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer dem Unternehmen mit Zentrale in Villach das österreichische Staatswappen.

Am Dienstag, dem 24. November, wurde die Kelag Energie & Wärme GmbH im Marmorsaal des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus ausgezeichnet. Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer überreichte dem Betrieb offiziell das österreichische Staatswappen.

„Vorgezogenes Geburtstagsgeschenk“

Im Unternehmen zeigt man sich über die Ehrung erfreut und würdigt vor allem den Einsatz der eigenen Belegschaft: „Darauf können wir stolz und dankbar sein. Vor allem aber ist es eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Arbeit über viele Jahre und Berufsgenerationen hinweg.“ Gleichzeitig fällt die Verleihung in eine besondere Phase der Firmengeschichte: „2027 feiern wir 60 Jahre Kelag Energie & Wärme: Das Staatswappen ist dafür ein ziemlich schönes vorgezogenes Geburtstagsgeschenk“, heißt es weiter.

Rund 300 Beschäftigte und 90 Fernwärmenetze in Österreich

Die KELAG Energie & Wärme GmbH mit ihrer Zentrale in Villach beschäftigt österreichweit rund 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen gilt als größter österreichweit tätiger Wärmeanbieter und ist Marktführer bei der Nutzung von industrieller Abwärme sowie Bioenergie. Insgesamt betreibt der Anbieter rund 900 Heizzentralen und an die 90 Fernwärmenetze. Bei der Wärmeerzeugung setzt der Betrieb je nach Projekt auf unterschiedliche Energieträger – vorrangig kommen dabei industrielle Abwärme und biogene Rohstoffe zum Einsatz. Erst kürzlich fiel in Spittal an der Drau der Startschuss für ein weiteres Vorhaben: Dort erfolgte der Spatenstich für ein Biomasse-Heizwerk, das die Kelag Energie & Wärme für die Kärntnermilch errichtet.