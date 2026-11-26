Die Sicherungs- und Sanierungsarbeiten nach dem Felssturz am Plöckenpass sind abgeschlossen. Es werden keine weiteren Straßensperren erwartet. Aktuell werden vertiefende Detailuntersuchungen zu zwei Ausbauvarianten vorbereitet.

Bei einer Pressekonferenz in Hermagor sprachen Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Vertreter der italienischen Straßenverwaltung ANAS am Donnerstag über die Zukunft der Passstraße am Plöckenpass. Das oberste Ziel bleibt eine ganzjährig befahrbare Verbindung ohne zusätzlichen Transitverkehr durch das Gailtal. „Gerade jetzt vor dem Winter wollen die Menschen und die Betriebe im Gailtal wissen, worauf sie sich einstellen können. Deshalb ist es mir wichtig, sie aus erster Hand zu informieren“, betonte Gruber.

Tunnel oder Panoramastraße

In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe werden derzeit zwei verbliebene Varianten für eine dauerhafte Umfahrung der Gefahrenstellen geprüft: ein Scheiteltunnel und eine neue Panoramastraße auf italienischer Seite. „Eine Entscheidung für oder gegen eine Ausbauvariante wurde auch in Italien noch nicht getroffen“, stellte Ettore de la Grennelais, Leiter der Regionaldirektion Venetien und Friaul-Julisch Venetien der ANAS, klar. Laut Straßenbauabteilungsleiter Volker Bidmon bereitet das Expertenteam aktuell komplexe geologische, hydrologische und technische Detailuntersuchungen für die beiden verbliebenen Ausbauvarianten vor.

Unterstützung aus Wien und Rom gefordert

Da beide Regionen ein Großprojekt dieser Dimension nicht alleine stemmen können, braucht es die Unterstützung auf Bundesebene. „Wien und Rom müssen hier mit an Bord sein“, forderte Gruber. Er verwies auf Gespräche mit den Infrastrukturministern Peter Hanke (SPÖ) und Matteo Salvini (Lega) sowie auf einen Vorstoß von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), die B110 ins Bundesstraßenplanungsgebiet aufzunehmen. Für den bevorstehenden Winter gaben die Verantwortlichen indes Entwarnung: Die 20 Millionen Euro teure Sanierung ist fertig, ab Mitte Dezember überwacht ein neues Monitoringsystem die Felswände im Regelbetrieb.