Zuerst Komparsin im Film "Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" und jetzt im Cast von „Berlin – Tag & Nacht: Next Generation“: Die Schauspielkarriere der gebürtigen Kärntnerin Zoe Grace nimmt derzeit ordentlich Fahrt auf.

Vom Kindergarten-Theater auf die Bildschirme: Zoe Grace aus Feldkirchen hat den Sprung in die Schauspielwelt geschafft. Ihre Leidenschaft für die Bühne entdeckte die 24-Jährige schon im Kindesalter: „Damals gab es immer wieder kleine Aufführungen, an denen ich unglaublich viel Freude hatte. Da ich in Kärnten später nicht mehr so viele Möglichkeiten hatte, mich in diese Richtung auszuprobieren, ist das zunächst etwas in den Hintergrund gerückt“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. „Mit dem Erwachsenwerden kam dieser Wunsch allerdings immer wieder zurück und wurde mit der Zeit sogar stärker. Irgendwann habe ich dann beschlossen, diesem Gefühl zu folgen und etwas daraus zu machen.“ Heute lebt sie in Berlin ihren Traum.

Rolle in „Die Tribute von Panem“

Unter anderem stand Grace als Komparsin für den Kinohit „Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping“ vor der Kamera. Für sie eine ganz besondere Erfahrung. „Mich hat vor allem begeistert, einmal einen Einblick in eine internationale Filmproduktion dieser Größenordnung zu bekommen. Der Hauptcast besteht aus großartigen Schauspielern, denen bei ihrer Arbeit zuzusehen, war unglaublich interessant. Auch die Gelegenheit, ein paar Worte mit Regisseur Francis Lawrence zu wechseln, der bereits bei allen bisherigen ‚Tribute von Panem‘-Filmen Regie geführt hat, war etwas Besonderes. Ich nehme aus dieser Zeit viele schöne Eindrücke und wertvolle Erfahrungen mit und bin dafür wirklich unendlich dankbar.“

Spielt in „Berlin – Tag & Nacht“-Ableger mit

Darüber hinaus ist Grace ab dem 4. Dezember 2026 auch im Micro-Drama-Spin-off „Berlin – Tag & Nacht: Next Generation“ zu sehen. Der Ableger überträgt das Konzept der seit 15 Jahren laufenden Daily Soap in eine speziell für Smartphones entwickelte Erzählwelt. Zu sehen sind die Clips auf den bestehenden Serien-Kanälen bei TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube Shorts sowie beim Streamingdienst RTL+. Und eines steht bereits fest: Da steckt einiges an Zoe drin. „Wir durften unsere Figuren und deren Verhalten an unseren eigenen Persönlichkeiten ausrichten“, verrät die Kärntnerin. „Gerade in bestimmten Situationen sieht man also auch, wie ich im echten Leben reagieren und mit Dingen umgehen würde. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil dadurch vieles sehr authentisch und nah an meiner eigenen Persönlichkeit bleibt.“

Zweites berufliches Standbein

Abseits der Kameras geht Grace übrigens einem ganz anderen Beruf nach: Sie arbeitet in der Medizintechnik bei einem Hersteller von Herzschrittmachern. „Das ist natürlich ein ziemlicher Gegensatz zur Schauspielerei und eine ganz andere Welt. Aber auch diese Arbeit macht mir Spaß. Umso schöner ist es dann, wenn ich zwischendurch den Reinraum gegen ein Filmset tauschen darf.“