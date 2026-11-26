Plagiatsjäger Stefan Weber erhob am Donnerstag gemeinsam mit der FPÖ schwere Vorwürfe gegen die neu gewählte Rektorin der FH Kärnten, Kathrin Stainer-Hämmerle. Die bekannte Politikwissenschafterin weist diese vehement zurück.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten und Studentensprecher Manuel Litzke erhob Plagiatsjäger Stefan Weber am Donnerstag schwere Vorwürfe gegen die neu gewählte Rektorin der FH Kärnten, Kathrin Stainer-Hämmerle. Laut einem Gutachten des Kommunikationswissenschaftlers soll sie von 2000 bis 2019 wiederholt in ihren wissenschaftlichen Publikationen plagiiert haben.

Plagiatsjäger will 107 Textstellen entdeckt haben

Insgesamt wollen Weber und sein Team 107 belastbare Plagiatsfragmente gefunden haben. 87 davon sollen aus ihrer Dissertation über die Briefwahl im deutschen Sprachraum stammen, welche sie 2009 bei Verfassungsrechtler Peter Bußjäger an der Universität Innsbruck eingereicht hat. Durch das selektive Übernehmen von Sätzen, Wortketten und Schlagwörtern sei es zudem zu Sinnverschiebungen und einer systematischen Verfälschung der Inhalte gekommen, heißt es weiters. Weber dankte Litzke im Zuge der Pressekonferenz dafür, dass sich nach 20 Jahren „endlich eine österreichische Partei seiner Rekonstruktionsarbeit angenommen hat“. Litzke nahm die Gelegenheit zum Anlass, um wegen der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz ein Maßnahmenpaket gegen erschlichene Leistungen zu fordern.

Stainer-Hämmerle wehrt sich gegen Anschuldigungen

Stainer-Hämmerle weist die Anschuldigungen indes entschieden zurück. Gegenüber der APA erklärte sie, die Arbeit „nach bestem Wissen und Gewissen“ verfasst zu haben. Gegenüber der Tiroler Tageszeitung bezeichnete sie die Vorwürfe als „Rufmord“, mit dem man sie „mundtot“ machen wolle. Sie werde nun mit einem Rechtsbeistand rechtliche Schritte prüfen, sehe die Angelegenheit insgesamt aber „sehr gelassen“.