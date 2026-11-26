Mit Ende des Wintersemesters 2026/27 stellt das Land Kärnten die freiwillige Mitfinanzierung der gesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen Untersuchungen in den Volks- und Mittelschulen ein. Das sorgt für Kritik.

Im Bezirk Spittal an der Drau sorgt die künftige Finanzierung der gesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen Untersuchungen in den Volks- und Mittelschulen für politische Diskussionen. Auslöser ist die Entscheidung des Landes, die freiwilligen Zuschüsse dafür ab der zweiten Hälfte des Schuljahres 2026/27 zu streichen. „Das Land Kärnten steht derzeit unter einem enormen Spardruck auf allen Ecken und Enden. Gesetzliche Verpflichtungen sind zu erfüllen und Pflichtaufgaben sicherzustellen. Deshalb müssen auch freiwillige Leistungen, die in den vergangenen Jahren zusätzlich übernommen wurden, auf ihre Fortführung überprüft werden“, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Beate Prettner (SPÖ).

©Büro Beate Prettner Am Foto: Landesrätin Beate Prettner

Köfer warnt vor Sparstift

Spittals Bürgermeister und Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer will das nicht akzeptieren und fordert von Seiten der Landesregierung und der zuständigen Behörde „lückenlose Aufklärung“ ein. „Es droht, dass ausgerechnet bei den Kindern der Sparstift angesetzt wird. Das ist nicht zu akzeptieren“, so Köfer. Aus seiner Sicht seien die standardisierten Untersuchungen ein wesentliches Element der Vorsorge, da eventuelle Erkrankungen und Problemstellungen frühzeitig erkannt und behandelt werden können: „Ein Ende der Untersuchungen wäre mit erheblichen Nachteilen verbunden und muss im Sinne der Kinder und deren Eltern verhindert werden.“ Köfer will die Causa nun per offizieller Anfrage in den Landtag bringen.

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer

Land nimmt Schulerhalter in die Pflicht

Vonseiten des Landes wird wiederum darauf verwiesen, dass die Zuständigkeit für die Bereitstellung von Schulärztinnen und Schulärzten gesetzlich klar geregelt sei: „Sie liegt bei den jeweiligen Schulerhaltern – also bei den Gemeinden, Städten und Schulgemeindeverbänden. Das Land ist lediglich für die fachliche Aufsicht und Qualitätssicherung zuständig, die auch weiterhin übernommen wird.“