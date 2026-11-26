"Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist." - Krankheitsbedingt fällt das Kirchenkonzert mit der bekannten Schlagersängerin HANNAH am 1. Adventsonntag in Feldkirchen aus.

„Ich bin wirklich hart im Nehmen, aber dieser Schmerz fühlt sich an wie Messerstiche“, äußert sich Schlagersängerin HANNAH am Donnerstag zu den Absagen der Kirchenkonzerte in Feldkirchen und Ottenschlag. Sie habe lange mit sich gehadert und auch die ein oder andere Träne verdrückt, aber letztendlich ist ihr nichts anderes übrig geblieben. Denn: Eine Zwerchfellentzündung macht der Musikerin aktuell das Leben schwer.

Kein Ersatztermin

„Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist“, erklärt die Tirolerin. „Wenn ich husten muss, krümme ich mich regelrecht vor Schmerz. […]“. Gegenüber ihren Fans versichert sie aber, dass alles abgeklärt sei. „Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen.“ Leider ließen sich jedoch keine Ersatztermine für die Konzerte am Wochenende finden. Karten werden bei den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgenommen.