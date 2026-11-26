Der Freitag startet im ganzen Bundesland frostig und mit vielen Wolken. Ganz im Osten fallen vereinzelt sogar noch ein paar Schneeflocken. Das geht aus der Prognose der Internetplattform Bergfex.at hervor. Zudem prägen hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder das Bild. In Unterkärnten halten sich diese besonders zäh. Ganz im Westen lockert es hingegen etwas auf, sodass sich zumindest zwischendurch kurz die Sonne zeigt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -4 bis 0 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Werte auf maximal auf +2 Grad an.